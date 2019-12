Kysuckí zbojníci prišli do Nového Mesta so storočnými heligónkami

Predvianočná atmosféra a zvyky s ňou spojené sú opäť tu. Patrí k nim aj neprehliadnuteľný zvuk staručkých heligónok. Aj v ich prípade často platí – čím staršie, tým lepšie.

24. dec 2019 o 8:00 Martin Šimovec

Kysuckí zbojníci Emil a Janko so vzácnymi heligónkami (Zdroj: Martin Šimovec)

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. So skvostami starými takmer sto rokov prišli na Námestie slobody aj Kysuckí zbojníci. Jeden z nich Emil Štens nás zaviedol do tajomného sveta nástrojov, ktoré miluje, do sveta heligónok.

Skvostné heligónky

Rakúšania, Nemci i Česi sa už roky sporia o to, kde vznikla prvá heligónka. A Slováci len s úsmevom dodávajú: zmienky o používaní nástroja podobného jednoradovej harmonike sa našli v Horných Uhrách už v čase Juraja Jánošíka.

Čo však vieme s určitosťou je to, že klavírny a organový majster z Viedne Cyril Demain si nechal 23. mája 1829 patentovať výrobu hudobného nástroja zvaného accordion. Práve tento patent má stáť za vznikom prvých heligónok.

„Zbierame heligónky. Ja ich mám desať, Janko až pätnásť. Najstaršie z nich majú 80 – 100 rokov. Tá, ktorú ste mohli v rukách Janka vidieť dnes, mala takmer sto rokov,“ povedal Emil Štens, heligonkár z Oščadnice. Lásku k heligónkam zdedil po predkoch. Aktívny v hre na tento čarovný hudobný nástroj je dodnes aj jeho otec.

„Každá heligónka má svoju históriu. Sú na nej vzácne štítky s menami výrobcov. A tie zberateľsky najvzácnejšie sa k nám vracajú späť z Ameriky, kde boli pred desiatkami rokov vyvezené,“ pokračoval kysucký zberateľ heligónokk. Na tých najstarších je uvedená na štítku aj cena s dodatkom: na vývoz do Ameriky.

Nádherné zdobenie

Slovensko opäť zažíva boom heligónok. A tie najkvalitnejšie kúsky sú poriadne drahé. Vysolíte za ne aj štyri- až päťtisíc eur.