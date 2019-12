FOTO: Snom Folklórnej skupiny Melenčár zo Soblahova je vystúpiť vo Východnej

Skupina má v súčasnosti 38 aktívnych členov, z toho štyria tvoria samostatnú muziku.

Na treťom ročníku celoslovenského projektu Slovensko spieva koledy na trenčianskom Mierovom námestí rozospievala centrum mesta folklórna skupina Melenčár zo Soblahova.

Pred stovkami ľudí zaspievali päť vianočných kolied, a to Dobrá novina, šťastná hodina, Ó, chýr preblahý, Búvaj, dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá noc.

Viac o skupine v rozhovore prezradila jeho umelecká vedúca Andrea Bieliková.

Ako, kedy a vďaka komu vznikla FSk Melenčár?

Myšlienka založenia folklórnej skupiny v Soblahove rezonovala už dlhšie, ale až posledný júnový víkend v roku 2017 sa na fare v Soblahove strelo zopár nadšených ľudí, ktorí majú radi ľudovú pieseň, tanec, majú vzťah k tradíciám a rozhodli sa, že by sa mali zachovať zvyky a tradície zo Soblahova aj pre ďalšie generácie ich detí a vnúčat.

Slovo dalo slovo, na ďalší týždeň sme mali prvé stretnutie a o pár dní nato už prvú skúšku. Naším cieľom bolo stretať sa preto, aby sme sa niečo naučili, ale zároveň sa spolu aj zabavili. Možno práve tá pozitívna energia, vzájomná podpora a chuť niečo robiť stála za vznikom folklórnej skupiny Melenčár.

Nemôžem ale nespomenúť aj ďalších ľudí, vďaka ktorým folklórna skupina vznikla – Milan Krška ako vedúci muziky, Jozef Holúbek a Martin Sedláček zodpovední za tanečnú zložku, Ján Bielik, ktorý mal na starosti spevácku zložku a teraz je súčasťou muziky.

Kde a ako často sa stretávate a trénujete?

Stretávame sa raz až dvakrát do týždňa, samozrejme, pred vystúpením aj častejšie. Trénujeme pravidelne v pondelky. Prvé skúšky boli na Galérii v Soblahove, potom ako sme sa rozrastali a potrebovali viac priestoru na tanec to bolo v budove Telovýchovnej jednoty na ihrisku a teraz, už viac ako rok v Obecnom dome v Soblahove, kde máme dôstojné priestory na nácviky.

Čo vás osobne priviedlo k pozícii vedúcej FSk?

Folklóru som sa venovala aj v minulosti. Počas strednej školy som tancovala vo folklórnom súbore Mladosť, tam som získala prvé skúsenosti, následne som súbor asi rok aj viedla. Počas vysokoškolského štúdia a po príchode do Trenčína som pôsobila vo folklórnej skupine Pobedimčan aj so svojím manželom. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť sme sa potom stali skôr nadšenými fanúšikmi folklóru. Po príchode do Soblahova možno práve moje nadšenie, trocha aj skúsenosti, chuť niečo vytvoriť a energia viedli k tomu, že si ma vybrali za vedúcu. Len dúfam, že teraz nebanujú...

Aké úskalia prináša vedenie folklórnej skupiny v 21. storočí ?

Zaoberáme sa zvykmi a tancami len z nášho regiónu. Nie je to pre mňa ľahké, a preto ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhajú. Vyžaduje si to veľa času, potrebujem nájsť dobré zdroje informácií, stretnúť sa so starými ľuďmi, ktorí si ešte pamätajú, čo a ako to kedysi na dedine bývalo, čo sa spievalo, tancovalo, ako sa ľudia bavili, pri akých príležitostiach...

Všetky informácie je potom potrebné spracovať a pripraviť z nich jednotlivé vystúpenia. Nehovorím už o zabezpečení tradičného ľudového odevu, o financovaní. Veľká vďaka patrí aj vedeniu obce Soblahov, ktorá nás podporuje.

Čo všetko sa nachádza vo vašom repertoári? Z čoho čerpáte inšpiráciu?

Na inšpiráciu som už čiastočne odpovedala. Je to život sám, stretnutia s ľuďmi, ale, samozrejme, aj literárne zdroje, zbierky zvykov a piesní, na ktoré je vďaka Jožkovi Lehockému náš trenčiansky región veľmi bohatý. Nemôžem zabudnúť ani na kamarátov, ktorí sa folklóru venovali a venujú dlhšie ako ja a vždy sú ochotní poradiť a pomôcť.

Tým, že naša folklórna skupina pôsobí len krátko, postupne sa snažíme spracovávať v našich programoch niektoré obrazy zo života dediny. Spracované máme kosenie lúky, žatvu, dožinky, tradičnú dedinskú muziku, fašiangy, čepčenie nevesty, zimné zvyky od Ondreja po Štefana, pásmo kolied a vinšov, ženské žartovné piesne a nápadov na realizáciu je ešte veľa.

Vzhľadom na to, že máme ešte len krátku minulosť, verím, že nás čaká ešte dlhá a plodná budúcnosť.

Koľko má skupina v súčasnosti členov a na akých podujatiach ste dostali priestor vystúpiť?

V súčasnosti máme 38 aktívnych členov, z toho štyria tvoria samostatnú muziku. Za tých 2 a pol roka sme sa aktívne zúčastnili už na viacerých podujatiach. Vystupovali sme na Kopničárskych slávnostiach v Starom Hrozenkove, Zimných slávnostiach trenčianskych folklórnych skupín v Soblahove, v Chocholnej, Annabále v Podolí, na Stankovských zvonoch v Trenčianskych Stankovciach, Dožinkoch v Hrozenkove, Trenčianskych folklórnych slávnostiach na Mníchovej Lehote, Folklórnom festivale v Spišskom Podhradí, Stretnutí Čechov a Slovákov na Javorine, Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. Zúčastnili sme sa aj mnohých kultúrnych podujatí v našej obci, za ktoré spomeniem len dve najvýznamnejšie – a to je každoročné Soblahovské leto a Štefanská jazda.

Je v radoch dospelých, pracujúcich ľudí záujem o folklór?

Myslím si, že je to hlavne o vzťahu k tradíciám, ľudovej kultúre, možno aj o hľadaní koreňov a o ochote niečoho sa vzdať a niečo obetovať pre druhých. Vždy je ľahšie byť len pasívnym fanúšikom folklóru – a takých je iste veľa. Menej je už tých aktívnych, tí si totiž musia ukrojiť zo svojho voľného času na to, aby sa niečo naučili a odovzdali to potom ďalej. Nie vždy je ľahké skĺbiť rodinu, prácu a iné záujmy s folklórom. Ktosi mi raz povedal, že je to ako rehoľa...

Máte dostatok členov, alebo by ste privítali aj nové tváre?

Na prácu a skĺbenie všetkých činností je nás dosť aj teraz, ale naše dvere sú stále otvorené a privítame kohokoľvek, kto by sa chcel pridať a prispieť svojou pomocou. Stačí chcieť, ostatné sa ho budeme snažiť naučiť. Samozrejme, vítaní sú aj mladší. Mojím cieľom je postupne zapojiť všetky vekové kategórie, len tak sa dá skutočne ukázať, ako to kedysi bolo a ako sa kedysi žilo v rodinách na dedine.

Čo považujete doposiaľ za najväčší úspech folklórnej skupiny?

Pre mňa osobne je obrovský úspech už to, že sa nám podarilo folklórnu skupinu založiť, že jej členovia majú naozaj chuť učiť sa, že na tréningoch vládne dobrá nálada, že sa zabavíme, nevadí nám, že máme mokré čelá aj tričká, bolia nás nohy a derieme tenisky. Dôležité ale je, že sa zároveň rešpektujeme.

Je úžasné vidieť, ako sa mnohí naši členovia za dva roky zdokonalili a čo všetko zvládli. A to, že naša práca nie je márna, dokazujú výsledky. Zúčastnili sme sa niekoľkých regionálnych prehliadok a súťaží a získali tam pekné ocenenia – strieborné pásmo na prehliadne folklórnych skupín v roku 2018, zlaté pásmo v regionálnej súťaži Vidiečanova Habovka pre ženskú spevácku skupinu v roku 2019, strieborné a zlaté pásmo v sólových tancoch v regionálnej súťaži Šaffova ostroha 2019, kde nás jeden pár reprezentoval aj v celoslovenskej súťaži a v obrovskej konkurencii získal strieborné pásmo.

Má folklórna skupina sen, ktorý by si chcela v blízkej budúcnosti splniť ?

Sny sú dôležitou súčasťou života každého človeka. Určite ich mám aj ja ako vedúca folklórnej skupiny. Jedným z nich je to, aby sme v takejto rodinnej, priateľskej atmosfére fungovali ešte dlho, aby sme našli aj pokračovateľov v našej činnosti. A snáď, aby sme raz mohli na Folklórnom festivale vo Východnej ukázať, ako sa v našej dedine žilo voľakedy. Na záver by som chcela poďakovať všetkým našim členom za nadšenie a trpezlivosť, našej muzike, že nás sprevádza na každom nácviku a, samozrejme, vďaka patrí aj všetkým vám, ktorí nám držíte palce. Dúfam, že svojím nadšením dokážeme priniesť radosť všetkým našim priaznivcom a divákom. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami.