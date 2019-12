Spolupráca Trenčianskej univerzity a firiem ovplyvňuje pracovný trh

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik hovorí, že ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Trenčianska univerzita je orientovaná na prax a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality.

16. dec 2019 o 14:57

Trenčín patrí v rámci Slovenska dlhodobo medzi okresy s najnižšou mierou nezamestnanosti. Ako ovplyvňuje tento fakt inštitúciu, akou je univerzita?

- Trenčianska univerzita je moderná vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára potenciál pre špičkové štúdium, vedu, technologické inovácie a prostredie, ktoré motivuje študentov. Smelo môžeme povedať, že patríme medzi väčších zamestnávateľov v kraji, ale okrem vytvárania pracovných miest pripravujeme odborníkov pre prax. Nízka miera nezamestnanosti pre nás, ako vzdelávaciu inštitúciu, znamená, že ak odborníci nie sú k dispozícii na trhu práce, tak ich zamestnávatelia vyhľadávajú medzi našimi študentmi, ktorých často zamestnajú ešte počas štúdia.

Pociťujete, že pracovný trh sa v priebehu posledných rokov zmenil?

- Zmenil sa nielen trh práce, ale celková demografia, na čo musíme reagovať. Skúste sa opýtať ktoréhokoľvek podnikateľa v strojárstve, automobilovom priemysle či zdravotníctve, či nemá problém zohnať ľudí. Drvivá väčšina ho má. Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie a vybrať si takú školu, ktorá je orientovaná na prax a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. My dlhodobejšie registrujeme, že naši študenti majú pracovné ponuky ešte pred ukončením štúdia a o našich absolventov je záujem. Mnohí študenti si po ukončení štúdia ani nehľadajú prácu štandardným spôsobom, uverejnením životopisu na pracovných portáloch, ale sú priamo oslovení firmami.

Pred akými kľúčovými výzvami stojí v tejto oblasti univerzita?

- Snažíme sa štúdium čoraz viac orientovať na prax. Koncom novembra 2019 sa na pôde našej univerzity uskutočnil spoločný pracovný seminár so spoločnosťami, s ktorými bude univerzita realizovať profesijne orientované študijné programy. Konkrétne ide o Automobilové inžinierstvo na Fakulte špeciálnej techniky a Materiály a technológie pre automobilový priemysel na Fakulte priemyselných technológií. Na ich príprave sa priamo podieľalo 12 významných zamestnávateľov, s ktorými univerzita podpísala memorandum o spolupráci. Zástupcovia týchto spoločností mali možnosť kreovať profil absolventa uvedených študijných programov a budú tiež participovať na vzdelávacom procese. Univerzita má záujem ponúkať nielen vzdelanie, ale aj úspešnú budúcnosť, preto budú študenti časť štúdia absolvovať priamo vo vybraných firmách. Bakalárske štúdium bude trvať 4 roky, počas ktorých budú študenti dostávať aj podnikové štipendium.

Dôležitým ukazovateľom kvality vzdelania univerzít je úspešnosť absolventov na trhu práce. Ako je na tom aktuálne Trenčianska univerzita? Sledujete a vyhodnocujete tieto štatistiky?

- Uplatnenie našich absolventov na trhu práce je pre nás významným indikatívnym faktorom kvality poskytovaného vzdelávania na našej univerzite, a preto veľmi pozorne každý rok sledujeme úspešnosť našich absolventov na trhu práce. Vzhľadom na vysokú koncentráciu strojárskeho, automobilového, ale aj sklárskeho priemyslu nachádzajú naši absolventi uplatnenie aj v priamo regióne. Hodnotenia ukazujú, že kráčame po náročnej ceste, ale ideme správnym smerom a som veľmi rád, že sme už štvrtý rok v TOP 10-ke vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi.

Aký je z tohto pohľadu vplyv univerzity na pracovný trh? Kde môžu absolventi nájsť najľahšie uplatnenie?

- My učíme ľudí pre reálny trh, záverečné práce študentov riešia reálne problémy z partnerských firiem. Situácia na trhu práce momentálne ukazuje trend technických, zdravotníckych a ekonomických smerov, čo sú odbory, v ktorých je možné sa na Trenčianskej univerzite vzdelávať. Takmer 70 % absolventov našich technicky zameraných fakúlt pracovalo alebo pracuje vo svojom odbore. Zo všetkých fakúlt na Slovensku bola naša Fakulta špeciálnej techniky na 5. mieste a Fakulta priemyselných technológií na 13. mieste podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov. Ukazuje to jednoducho trendy na trhu práce a záujem o konkrétne odbory.

Prispôsobujete študijné odbory potrebám trhu práce?

- Dnešní uchádzači o štúdium na vysokých školách si musia uvedomiť, že kým kedysi bolo pravidlom, že vysoká škola zabezpečí budúcnosť, dnes už to tak automaticky platiť nemusí. Musia zvažovať nad perspektívami. To je niečo, čo môže priniesť len moderná škola, pretože prax musí formovať tvorbu študijných programov a je dôležité sledovať, ktorým smerom sa trh uberá. Je to ďalší krok k tomu, aby boli mladí ľudia po štúdiu úspešní a rýchlo si našli svoju vysnívanú kariérnu cestu. A to je súčasný trend našej univerzity. Nejde nám o kvantitu, ale kvalitu, čoho dôkazom je aj to, že sme treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE. Získané certifikáty garantujú kvalitu inžinierskych študijných programov a vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu nastavenú európskou inžinierskou komunitou a zvýhodnia našich absolventov u zamestnávateľov v zahraničí. Získanie akreditácie EUR-ACE považujem za veľký úspech, pretože univerzita prešla prísnym procesom európskeho hodnotenia a potvrdila tak kvalitu poskytovaného štúdia. Zároveň je získanie tejto akreditácie spôsob, ako zatraktívniť technické študijné programy.

Univerzita spolupracuje s viacerými významnými firmami v regióne. Aké sú praktické výsledky týchto spoluprác?

- Naša univerzita sa spoluprácou s významnými spoločnosťami z nášho regiónu zaviazala k prenosu najnovších vedecko-technických poznatkov, ktoré študenti získajú na univerzite, do praxe a k spolupráci pri vývoji, návrhu, realizácii a zavedení nových výrobkov na trh, napríklad vývoj špeciálnej elastomérnej zmesi pre gumárenský priemysel, terénne pásové vozidlo s elektrickým pohonom či poloautomatické zariadenie na dokončovacie práce v gumo-kovovej výrobe, optimalizácia tavenia priemyselne vyrábaných skiel a korózie žiaruvzdorných výmeroviek alebo z oblasti zdravotníctva nové metódy liečby náhlej straty sluchu.