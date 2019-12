FOTO: V Trenčíne otvorili ďalšiu chránenú dielňu

Uplatnenie si v nej našli štyria ľudia so zdravotným znevýhodnením.

20. dec 2019 o 6:25 Erik Stopka

TRENČÍN. V krajskom meste otvorili novú chránenú dielňu, vďaka nej si uplatnenie našli štyria ľudia so zdravotným znevýhodnením.

V Baliarni Na Ceste na Osvienčimskej ulici za pomoci asistentov balia do vreciek praženú zrnkovú kávu a koreniny. Tie putujú podľa objednávok odberateľom či do sesterskej Kaviarne Na Ceste.

Zákazníkov v nej už viac ako dva roky obsluhujú ľudia so znevýhodnením z Domova sociálnych služieb (DSS) Adamovské Kochanovce.

Každý musí mať vlastné tempo

„Niekedy je to zložité, inokedy sa to dá, ale baví ma to,“ hovorí popri balení kávy Trenčianka Petra. Ako jediná zo štvorice zdravotne znevýhodnených zamestnancov baliarne býva s mamou v Trenčíne, ostatní traja dochádzajú do práce autobusom z Adamovských Kochanoviec. Má tridsať rokov. Ide o jej prvú pracovnú skúsenosť, ktorú si mimoriadne váži, rovnako ako pomoc ľudí v baliarni.

Jednou z tunajších asistentiek je Eva Kolerová. Ako tvrdí, štvorica zamestnancov je šikovná, pomoc potrebujú len v prípade napísania presnej gramáže tovaru či dátumu jeho zabalenia na obal. „Inak sú samostatní a všetko robia sami, dokonca už sami chodia aj zo stanice do roboty a späť,“ podotkla.

Chránené dielne sa od bežných zamestnaní líšia okrem iného aj v tom, že zamestnancov v nich nik nenaháňa a nestresuje požiadavkami na nadľudský výkon. Inak to nie je ani v Trenčíne.

„Keď sa Adam zatne a povie, že nebude robiť alebo sa mu nechce, tak robiť nebude,“ priblížila prácu s jedným zo zamestnancov Eva Kolerová. Ako upozornila, ich výkon môže byť kolísavý, a keď počas dňa ‘nepotiahne‘ prvá zmena, tá druhá ju môže i nemusí nahradiť. Záleží len od chuti, nadšenia do práce a najmä zdravotnej pohody štvorice ľudí v daný pracovný deň.

Na zamestnancov Baliarne Na Ceste nevyvíjajú nátlak, pod čo sa podpisuje aj ľudský prístup a porozumenie dodávateľov a odberateľov tovaru.

„Sú uzrozumení s tým, že spolupracujú so zariadením, ktoré môže mať výkyvy. Preto s nimi komunikujeme, aby nám plynule dovážali materiál a plynule odvážali balíčky. Tie odvezú v rovnaký deň, ako ich zabalíme,“ doplnila asistentka Zuzana Mokrášová s tým, že presný denný limit množstva balíkov si nedávajú.

Aj obyčajná cesta autobusom je úspechom

Denný režim štvorice ľudí so zdravotným znevýhodnením sa začína v baliarni podobne ako v stovkách iných zamestnaní.

„Ráno prídu z autobusu, za čo ich pochválime, že zvládli cestu až sem. Následne sa prezlečú do pracovného a ako motiváciu, aby sa naštartovali, dostanú buď sladkosť alebo kávičku. Následne si sadnú k stolu, dostanú pracovné rukavice a rozložia si na stôl to, čo idú baliť,“ prezradila Mokrášová.

Dodávateľ baliarní dováža čerstvý tovar po niekoľkých kilogramoch, počas štvorhodinového pracovného času majú pracovníci krátke prestávky. Po štyroch hodinách končia, prezlečú sa do civilu a odchádzajú na autobus.

V prípade, že si v daný deň naň netrúfajú ísť sami, jeden z dvoch asistentov im na stanicu robí sprievod a počká na autobus so zamestnancami druhej zmeny.

Podľa riaditeľky DSS Adamovské Kochanovce Jany Pondušovej je pre ľudí so zdravotným znevýhodnením schopnosť cestovať hromadnou dopravou z bodu A do bodu B obrovským krokom vpred.

Hodnotí tak po viac ako dvojročných skúsenostiach so štvoricou klientov DSS, ktorí cestujú z Adamovských Kochanoviec do Kaviarne Na Ceste v priestoroch Katovho domu.

„Nácvik prebiehal niekoľko mesiacov. Zamestnanci sú už naučení chodiť na konkrétne autobusové spoje a pokiaľ sa udeje nejaká kolízia, pomôžu aj vodiči autobusov, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu,“ uviedla. Pracovné začlenenie ľudí so znevýhodnením je podľa jej slov prínosné, čo dokazujú aj ich skúsenosti so štvoricou čašníkov v kaviarni.

„Postupom času vidíme, že ľudia, ktorí sa zamestnali v chránených dielňach, osobnostne vyzrievajú a niektorí sa dosť posunuli aj vo verbálnej i neverbálnej komunikácii,“ podotkla riaditeľka.

Posun nastal aj v rovine vnímania okolia, návštev okolitých miest či kultúrno--spoločenských podujatí. Niektorí dokonca radi nakupujú oblečenie.

„Dozrieva ich osobnosť a naučili sa, že peniažky, ktoré zarobia, si môžu aj užiť, majú radi módu rovnako ako ich rovesníci. Je na nich vidno rast sebavedomia,“ doplnila Jana Pondušová.