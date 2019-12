Nekupujte v obchodoch tekuté a riedke medy, vyzýva včelár

Riedky a tekutý med môže byť bez aktívnych enzýmov. Extrémne nízke ceny v supermarketoch môžu naznačiť i mnoho o jeho pôvode.

18. dec 2019 o 16:56 Erik Stopka

V areáli bývalej Základnej školy v Hornej Závrskej v katastri obce Horná Súča by už na jar budúceho roka mohli otvoriť prvú časť náučného včelárskeho chodníka.

Tvorený bude z celkovo siedmich zastávok, približujúcich jednotlivé aspekty včelárstva a včelích produktov regiónu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Zastavenia budú spojené chodníkom, ktorý by využil už existujúce prvky a stromy. Doplnené budú informačnými, hernými a oddychovými prvkami. Súčasťou areálu by podľa plánov malo byť aj malé jazierko na zadržiavanie dažďovej vody.

Hlavnou myšlienkou je vytvoriť funkčný a ekonomicky udržateľný model komunitného včelárstva a prilákať do obce viac návštevníkov, turistov, cykloturistov i detí.

Ako vysvetlil autor projektu a včelár Tomáš Hanulík, včelárstvo má v Hornej Súči historickú tradíciu a je na mladšej generácii, aby ho rozvíjala.

V Hornej Súči budujete komunitné včelárstvo, aký máte cieľ?

Našou víziou je revitalizovať veľmi pekný areál málotriedky v Hornej Závrskej a prinavrátiť tam život, keďže škola fungovala do roku 2002. Obci zostali budovy, preto sme sa chytili šance a dostali sme do dlhodobého prenájmu jednu z nich. Chceme do tohto priestoru dostať naspäť deti a vybudovať včelársky náučný chodník, spraviť oddychovú zónu pre detí zo škôl a škôlok.

Čo ľudia na náučnom chodníku objavia?

Na zastaveniach by sa návštevníci mali zoznámiť s včelími produktmi, medárňou, históriou i tým, že včelárstvo historicky do Súče vždy patrilo. Med tu môžu aj ochutnať a na vlastné oči vidieť včelstvá. Snažíme sa to urobiť ani nie tak teoreticky, ako skôr tak, aby sa deti obliekli do oblekov a išli sa pozrieť priamo do úľa, chytili si plást medu a pochopili, ako med vzniká.

S návštevami školských skupín ste začali už vlani, aké sú reakcie detí?

Na začiatku sa boja, ale keď zistia, že včely ich nepopichajú, majú potom akoby úplne iný vzťah k tomu hmyzu.