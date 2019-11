V chránenej dielni pracovali mesiace bez výplat, firma dlhuje tisíce

Prípadom sa zaoberá trenčianska polícia aj Inšpektorát práce.

4. nov 2019 o 4:40 Andrej Luprich

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Bývalé zamestnankyne chránenej dielne v Novom Meste nad Váhom sa sťažujú, že im majiteľka opakovane nevyplatila mzdy.

Spolu s ďalšími položkami ide o niekoľko tisíc eur.

Prípadom sa zaoberá polícia aj inšpektorát práce, firma prišla o štatút chránenej dielne.

Súvisiaci článok Hokejový klub z Dubnice čelí exekúcii. Hrozí mu zánik Čítajte

Ženy pracovali ako krajčírky v chránenej dielni v Novom Meste nad Váhom v dome služieb. Šili posteľnú bielizeň, pracovné oblečenie, robili opravy a úpravy odevov.

Jedna z nich v nej robila šesť, ďalšie štyri a tri roky.



„Všetko fungovalo normálne, výplaty síce občas meškali, ale majiteľka sa to vždy snažila vyplatiť. Od začiatku tohto roka sa situácia zmenila. Ja som dostala výplaty za január a február, ostatné kolegyne dostali do konca mája, dokedy sme v chránenej dielni pracovali, len jednu výplatu. Problém bol aj so stravnými lístkami,“ hovorí jedna z dnes už bývalých zamestnankýň Iveta Čachotská.