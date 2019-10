Rybníček: Hrnčár má v sebe niečo, čo nám chýba

RÁZNY HRNČÁR

Tréner Norbert Hrnčár prebral po neviditeľnom Matthiasovi Kohlerovi trénerskú štafetu v AS Trenčín. Po kormidelníkovi, od ktorého boli viacerí hráči vekom starší a tí mladší ho nerešpektovali. Norbert Hrnčár je bez pochyby tréner z iného súdka. Takmer 50-ročný rodák z Nitry si rozhodne nenechá brnkať po nose. Do kabíny by mal priniesť poriadok a tvrdšiu ruku, ktorú multikulturálna kabína AS určite potrebuje. Že dá do svojej práce sto percent a bude sa „biť“ za farby nového klubu, môžeme povedať s určitosťou. Na druhej strane nemožno opomenúť, že na lavičke Banskej Bystrice, Myjavy, Ružomberka či Karvinej sa prezentoval diametrálne odlišným herným prejavom, o aký sa snaží Trenčín. Či sa s ním dokáže dostatočne rýchlo zžiť, je dnes otázne. Mužstvo totiž potrebuje zbierať body prakticky okamžite, aby sa mu príliš nevzdialila šiesta priečka a následné jarné boje v majstrovskej časti. (MJ)