Na ceste ležala žena, prešiel ju autobus

58-ročná žena z okresu Nové Mesto nad Váhom zraneniam podľahla.

3. okt 2019 o 10:42 VÁ

TRENČÍN. Včera sa vo večerných hodinách stala na ceste I/61 v katastri obce Brunovce, okres Nové Mesto nad Váhom smrteľná dopravná nehoda.

Malo k nej dôjsť tak, že 58-ročná žena z okresu Nové Mesto nad Váhom v tmavom oblečení, bez reflexných prvkov, ležala na ceste v pravom jazdnom pruhu.

Prečo tu bola, sa zatiaľ nepodarilo zistiť.

Vodič autobusu, ktorý prichádzal od Brunoviec do obce Horná Streda narazil do ležiacej chodkyne. Žena utrpela ťažké zranenia, ktorým v nemocnici podľahla.

Vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia. O nehode informovala trenčianska krajská polícia na svojom Facebookom účte.

Sychravých dní bude pribúdať, skôr sa stmieva, neskôr svitá. Na cestách sa postupne zhoršuje viditeľnosť. Polícia varuje účastníkov cestnej premávky, že chodci sú jej najzraniteľnejšími účastníkmi.

Často na to nemyslia. Podceňujú reflexné prvky na oblečení, a to ich veľakrát stojí to najcennejšie, ich život. Najmä starší občania s obľubou nosia tmavé oblečenie. Neuvedomujú si, že vodič ich často uvidí, až keď je neskoro.

Aj reflexný pás môže zachrániť váš život, aj keď sa možno nehodí k topánkam či kabelke. Okrem toho je nutné predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, nepreliezať zábradlia a neriskovať.

Deti sú hravé a páčia sa im farby. To by mali využiť ich rodičia. Pri kúpe oblečenia, školskej tašky či vaku myslieť okrem účelnosti aj na bezpečnosť, čo znamená ich viditeľnosť na cestách.