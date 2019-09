Krajský súd v Trenčíne vyhovel žalobe kotlebovcov

Zhromaždeniu extrémistov dal súd zelenú.

TRENČÍN. Verejné zhromaždenie Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) na trenčianskom Mierovom námestí 17. októbra 2019 bude. Rozhodnutie mesta ho kotlebovej strane zakázať bolo podľa uznesenia Krajského súdu v Trenčíne nezákonné. Súd tak vyhovel žalobe ĽSNS na mesto a zrušil rozhodnutie radnice.

Predsedníčka senátu v odôvodnení uviedla, že ĽSNS je legitímnou a parlamentnou stranou s právom zhromažďovať sa, ktoré je zaručené Ústavou Slovenskej republiky. O budúcnosti strany navyše prednedávnom rozhodoval Najvyšší súd SR, ktorý nevidel dôvod na jej rozpustenie. Odsúdenie podpredsedu strany Milana Mazureka Najvyšším súdom začiatkom septembra za rasistické reči o Rómoch spred troch rokov považuje za individuálny prípad jednotlivca a nie celej strany.

Ako však na záver upozornila, zhromaždenie v prípade porušenia zákona bude možné rozpustiť, umožňuje to zákon o zhromažďovaní.

Rybníček: "Extrémistov tu nechceme"

Tajomník ĽSNS Rastislav Schlosár rozhodnutie súdu uvítal. „Ceníme si, že súd nepodľahol žiadnym tlakom, že zvíťazila spravodlivosť. Mrzí ma, že toľko rokov od prevratu v roku 1989 sa nájdu predstavitelia samosprávy, ktorí nemajú problém s tým, aby potláčali základné demokratické princípy, aby potláčali politické práva nielen jednotlivca, ale celých politických strán,“ povedal Schlosár s tým, že zhromaždenie sa pod Trenčianskym hradom v druhej polovici októbra uskutoční. Či sa ho zúčastní aj za rasistické reči odsúdený Milan Mazurek potvrdiť nevedel.

Primátor mesta Richard Rybníček po uznesení uviedol, že je na Slovensku len druhým človekom, ktorý sa pokúsil verejne povedať, že ĽSNS je extrémistická strana. Prvým podľa neho bol generálny prokurátor, ktorý však na Najvyššom súde neuspel.

„Ja som neuspel na krajskom súde. Myslím si, že je to dobrá cesta k tomu, aby sme sa stranám, ako je ĽSNS jasne postavili a dali im najavo, že im to len tak ľahko nebude prechádzať a že si budú musieť dávať veľký pozor na to, čo budú na zhromaždeniach robiť a rozprávať,“ poznamenal s tým, že zhromaždenie bude sledovať mesto i polícia.

Trenčianska radnica zakázala verejné zhromaždenie kotlebovej strany. Jedným z dôvodov bola podľa mesta skutočnosť, že Milana Mazureka právoplatne odsúdili za trestný čin popierajúci ústavné práva občanov Slovenskej republiky a ĽSNS sa od jeho vyjadrení nedištancovala.

Podľa Rybníčka, ak poslanec NR SR spácha trestný čin a politická strana sa k vyjadreniam prihlási, skutočná pravda o kotlebovej ĽSNS bola odhalená.

„Za seba poviem, že si kotlebovcov v tomto meste neželáme, aj vzhľadom k histórii tohto mesta. Z mesta vyviezli a v koncentračných táborov zavraždili veľa Židov. Sme tolerantné mesto slušných ľudí. Takýchto extrémistov tu nechceme,“ povedal Richard Rybníček.

Verejnými zhromaždeniami sa vyhnú prenájmom priestorov

Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne tvrdí, že argument Richarda Rybníčka o tom, že sa strana od konania Milana Mazureka nedištancovala je síce relevantný, právne ale neobstojí.

„Dôvod je, že z právneho hľadiska stále platí, že strana je legálna a má právo zvolávať verejné zhromaždenia, čo potvrdil nedávno aj Najvyšší súd. Richard Rybníček však rozhodnutím zakázať verejné zhromaždenie vyslal istý politický signál, ktorý môže byť verejnosťou prijatý pozitívne,“ uviedol Struhár.

Ako upozornil, pre ĽSNS je to ďalší argument o utláčaní strany systémom, taká argumentácia je však pre ňu prirodzená. Verejné zhromaždenia strany s heslom: ‘Neverte slepo klamstvám v médiách, spoznajte skutočnú pravdu‘ Struhár obsahovo spája s mítingami, ktoré strana v minulosti stihla zorganizovať.

„V minulosti boli zvolávané s podobným motívom. Na stretnutiach predstavitelia strany ponúkali vlastné interpretácie politického diania a prezentovali program strany. Ak boli mítingy v minulosti zrušené, dialo sa to cez zrušenie prenájmu obecných priestorov, avšak pri využívaní verejných priestranstiev mesto veľa možností nemá, ako ukázalo aj rozhodnutie Krajského súdu,“ poznamenal politológ a dodal, že pokiaľ počasie mítingom pod holým nebom bude priať, strana to bude využívať.

Vyhne sa tým možnému zrušeniu prenájmu priestorov, s ktorými sa v minulosti viackrát stretla.

Voči verejnému zhromaždeniu ĽSNS na Mierovom námestí sa už postavili aj ľudia na sociálnych sieťach. Na 17. októbra pripravujú vlastné zhromaždenie.

"My, Trenčania, nesúhlasíme s tým, aby v našom meste pochodovali členovia strany, ktorá sa otvorene prihlasuje k extrémistickým a rasistickým názorom. Zároveň vyjadrujeme hlboký nesúhlas s rozhodnutím Krajského súdu v Trenčíne, ktorý fašistom dovolil opakovane zneužívať demokraciu. Týmto zhromaždením chceme tiež vyjadriť podporu rozhodnutiu vedeniu mesta Trenčín o zákaze zhromaždenia fašistov," píše sa vo verejnej pozvánke na Facebooku.