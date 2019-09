Stovky rokov opustené bane ponúkajú pohľady ako z inej planéty

Vďaka Albertovi Russovi vznikajú v zemských útrobách zábery, o ktorých si myslíte, že nepochádzajú z našej Zeme.

8. sep 2019 o 8:00 Martin Šimovec

MALÉ KARPATY. Hlboké a vodou postupne zatápané banské šachty na celom území Slovenska, staré stovky rokov, navždy učarovali fotografovi Albertovi Russovi (41) z Mosta pri Bratislave. Nazrite vďaka rozhovoru spolu s nami do priestorov, do ktorých sa bežný smrteľník nikdy nedostane.

Čo pritiahne fotografa do štôlní dávno opustených baní?

Mnohí ľudia si myslia, že štôlne sú iba dlhé opustené a prázdne tunely. Pritom je tam veľa možností, čo sa tam dá vidieť. Ja som síce zberateľ minerálov, ale prvá vec, ktorá ma zaujala, boli plesne. V štôlňach vznikajú zvláštne a fantastické plesne. Aj keď som mal strach, chcel som vidieť tieto neuveriteľné plesne na vlastné oči a fotografovať ich.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Meteorit Uhrovec našiel v lese desiatujúci turista Čítajte

Plesne, samozrejme, nie sú jediným lákadlom, čo vás pritiahlo pod zem.

Príťažlivé podoby ľadu, rôzne sekundárne minerály, ktoré kryštalizujú na stenách, jazierka zafarbené často ťažkými kovmi. Tých možností je tam naozaj veľa. V každej bani je zaujímavé niečo iné. Niekde sú to fantastické veľké priestory, niekde sú to už spomínané zvláštne plesne a huby, iné bane sú vyzdobené nádhernými sekundárnymi minerálmi. V jazierkach drobné jaskynné perly. Aj kulisy z hrdzavých výstuží, nevyťažených minerálnych žíl, zvyškov ťažobných a dopravných zariadení v banských chodbách sú pre fotografa podmaňujúce.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvé jablká zo starých odrôd do závinu nepôjdu Čítajte

Vaša prvá opustená baňa?

Prvou baňou, kde som sa odhodlal ísť, bola Nová Alexander štôlňa v Pezinku. Kamarát mi povedal, že ideme o desiatej večer. Už to mi bolo nepríjemné. V noci, v lese ísť do nejakej tmavej diery. Povedal, že tam budeme do rána, do šiestej. Zdalo sa mi to veľmi veľa. Doslova neznesiteľný čas. Mal som pocit, že sa tam za osem hodín zbláznim. Napokon som ho prosil, či tam nemôžeme zostať ešte dlhšie. To, čo som videl za tých osem hodín, bolo niečo úžasné.

Sám pravdepodobne na tajomné výpravy do neznámych hlbín Zeme nechodíte.

Vždy sa snažím ísť s nejakou partiou. Sám sa vyberiem iba vtedy, keď nejdem ďaleko od vchodu. Z bezpečnostných dôvodov nie je dobré ísť do bane sám. Ak by sa niečo stalo, ani pomoc by si jedinec nedokázal privolať.