„Lízatká“ na futbalovom štadióne v Trenčíne sú minulosťou

Počas posledný dní odstránili posledné dva stĺpy osvetlenia futbalového štadióna.

27. aug 2019 o 19:17 (es, mj)

(Zdroj: FB AS TRENČÍN)

TRENČÍN. Výstavba nového futbalového štadióna v Trenčíne postupne napreduje. Najskôr odstránili sektor hostí a starú informačnú tabuľu. V decembri ubudli dva stĺpy osvetlenia. Počas ostatných dní pracovníci demontovali aj tretí a štvrtý stožiar. Trenčín prišiel o dominantu, ktorá bola jeho súčasťou celé desaťročia.

Na likvidáciu 50 metrov vysokého a asi 45 ton vážiaceho stožiara rozložili za športovou halou 250 tonový a 750 tonový žeriav, ktorý doviezli počas uplynulého víkendu z Českej republiky.

„Ten menší zabezpečuje hlavný žeriav, keďže lízatká musia byť zložené v jednom kuse a smere tak, ako ich v minulosti postavili. Nie je možné ich posunúť ani do jednej strany, z toho dôvodu menší žeriav zaisťuje väčší,“ vysvetlil systém prác ešte v decembri projektovo-technický manažér AS Trenčín Vladimír Martinko.

Po zložení železného stĺpu osvetlenia odstránia pracovníci jednej zo zhotoviteľských firiem svietidlá, stĺp rozrežú na tri časti a tie rozpília na asi 1,5 metrové tabule.

„Spolu s hradom boli jednou z vecí, ktoré majiteľovi učarovali. To, že by sme aspoň jeden z nich zachovali v súčasnej podobe nie je možné. Každopádne, keď dáme lízatka dole, zistíme v akom sú stave a posnažíme sa nájsť riešenie, čo spravíme,“ uviedol PR manažér klubu s tým, že časť stĺpu s osvetlením by mohla zostať v blízkosti nového štadióna. Inštalácia ale musí dodržať bezpečnostné normy. Pomôcť nájsť vhodný priestor môže klubu mesto Trenčín.