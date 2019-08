Šmejdi medzi nami. Príbeh o tom, ako som sa v Trenčíne nenechala nachytať

Z listu našej čitateľky.

29. aug 2019 o 7:00 Mária Talaiová

30. júla 2019 som bola na prezentácii firmy, na pozvanie telefonickej ankety o kúpeľoch – mala som si prevziať výhru – bezplatný kúpeľný poukaz. Hoci vždy reagujem na takéto telefonáty vetou: „ďakujem, nemám záujem,“ a preruším spojenie, dala som sa ovplyvniť témou liečebno-kúpeľných destinácií a dala som súhlas na otázky telefonujúcej dámy.

Po prvej otázke koľko mám rokov som ešte stále verila v serióznosť.

Na rozhovor a anketu som dávno zabudla, keď mi bola pripomenutá ďalším telefonátom, že som vyhrala kúpeľný poukaz a mám si ho prísť prevziať do jednej z trenčianskych reštaurácií. V určený deň a hodinu ma tam mala očakávať jedna pani K. a odovzdať mi ho.

Hneď som ale hľadala ‘ALE‘ – háčik prevzatia, preto som sa spýtala, s čím bude odovzdávanie spojené a koľko bude trvať.

Odpoveďou bolo, že si iba vypočujem malú prednášku o kúpeľoch v trvaní maximálne 40 minút a bude mi odovzdaný poukaz s tým, že to nie je žiadne predajná akcia, ani nič podobné.

Ponuka informácií ma dostala a vybrala som sa na miesto určenia. Dorazila som o pár minút skôr a ani ma už veľmi neprekvapilo, keď prichádzali ďalší ľudia, väčšinou v dôchodcovskom veku. Na stole boli rozložené kávovary, lanolínový prípravok, panvice, kameň na ich čistenie, potravinové vrecká a mixér. Neskôr som sa dozvedela aj cenu produktov – od 8 do 690 eur. V duchu som si kládla otázku, čo tam robím a či my, všetci zúčastnení (12 až 15 osôb), sme vyhrali?

Pohrávala som sa s myšlienkou, že vstanem a odídem, ale ženská zvedavosť zvíťazila nad zdravým rozumom. Čakala som na ďalší priebeh a koniec akcie.

Pani K. nás ubezpečovala, že akcia je prezentačná, nie predajná. Samozrejme, môj predpoklad nesklamal.

Vypočuli sme si prednášku o skvelých vystavených produktoch, o výhodách používania a šetrení času a energií. Potom sme mali možnosť zblízka si produkty poobzerať. Trvalo to 80 minút.

Psychologické tlaky boli evidentné. Premyslenou manipuláciou ľudí nútila k nákupu predražených produktov. Akcia sa končila výberom obálok s kúpeľnými poukazmi.

V každej zalepenej obálke boli „štedré“ tri kúpeľné poukazy s podmienkami, v niektorých šesť kusov a bonus. Poukaz na víkendový pobyt v Malej Tŕni, podmienený účasťou dvoch osôb s doplatkom „IBA“ 65 eur na osobu, do kúpeľov v Bardejove podmienené účasťou dvoch osôb s doplatkom „IBA“ 184 eur na dve noci, či pobyt v Turčianskych Tepliciach aj pre jednu osobu s doplatkom 25 eur za osobu a noc.

Bonus znamenal, že pri kúpe niektorého z produktov je zľava z ceny, a splácaná cieľová suma je rozdelená do 10 alebo 20 splátok. Nebola som v telefonickom rozhovore informovaná, že to bude klasická predvádzacia a predajná akcia. Určite som záujem o produkty nemala, unáhlené nákupy nerobím a tak som ponuku nevyužila. Ponuky do kúpeľných destinácií som na internete našla lacnejšie, ako doplatky mojej/ našej výhry. No, čo už si o tom myslieť?

Že načo som tam liezla? Ale zase som o niečo múdrejšia... Porozumela som všetkému tak, že ankety, ponuky, výhry a pokútne predaje sa neskončili a ‘šmejdi‘ veselo pokračujú vo svojej činnosti.

Akcia trvala celých 90 minút. S pocitom, že som stratený čas mohla využiť efektívnejšie a s pocitom znechutenia som sa vracala domov. V duchu som premýšľala, či sa pani K. nehanbila vymeniť krásne povolanie zdravotnej sestry za takéto podvodné praktiky.

Odpoveď je v nedohľadne, lebo šmejdi nezmizli, iba zmenili taktiku. A takto som sa chcela podeliť o nemilý zážitok. Naďalej budem pokračovať v odmietaní telefonátov, ankiet a podobných stupidností, aby som sa nemusela hanbiť sama pred sebou.

Text bol redakčne upravený