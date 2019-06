Súd prepustil strelca z Hurbanova, prokurátor podal sťažnosť

O Juhászovi rozhodne Krajský súd.

24. jún 2019 o 12:01 Andrej Luprich

TRENČÍN. Mestského policajta, ktorý v Hurbanove v roku 2012 zavraždil troch Rómov a ďalších dvoch postrelil, dnes okresný sudca v trenčianskej nemocnici pre obvinených a odsúdených podmienečne prepustil.

Prokurátor proti rozhodnutiu súdu zahlásil sťažnosť, zdôvodnil ju závažnosťou obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a nedovoleného ozbrojovania.

O tom, či sa Milan Juhász dostane na slobodu, tak rozhodne Krajský súd.

Masaker v Hurbanove

V sobotu 16. júna 2012 prišiel mestský policajt Milan Juhász na dvor rodinného domu jednej z mnohých rómskych rodín v Hurbanove. Bez slova vytiahol zbraň a začal strieľať.

Prečítajte si tiež: Po streľbe v dubnickej firme sú dvaja mŕtvi

O život prišiel 44-ročný muž, jeho 19-ročný syn a 24-ročný zať. Druhý syn utrpel priestrel pľúc a jeho manželka mala poranenú nohu.

Milanovi Juhászovi pôvodne hrozilo doživotie alebo 25 rokov, prokurátor však vzhľadom na duševný stav strelca navrhol mimoriadne znížený trest deväť rokov. Ten mu napokon v roku 2013 potvrdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

Juhász požiadal o podmienečné prepustenie po tom,čo si tri štvrtiny trestu odpykal.

„Odsúdený sa podmienečne prepúšťa z výkonu trestu odňatia slobody. Súd mu určuje skúšobnú dobu v trvaní piatich rokov,“ uviedol v rozhodnutí sudca, a zároveň mu uložil pokračovanie ambulantnej psychiatrickej liečby.

Podľa neho Juhász splnil všetky podmienky, ktoré pre podmienečné prepustenie vyžaduje zákon.

„Odpykal si príslušnú časť trestu, druhou podmienkou je, že svojim správaním počas trvania trestu preukázal polepšenie, nemá žiadny negatívny záznam. Treťou podmienkou je, že možno očakávať, že povediete riadny život,“ skonštatoval sudca. Súd zohľadnil, že predtým nebol nikdy trestne stíhaný, prepustenie odporučil aj riaditeľ väznice a jeho ošetrujúca lekárka.

O podmienečné prepustenie požiadal Juhász po uplynutí troch štvrtín trestu v marci tohto roka. Podľa vyjadrenia jeho ošetrujúcej klinickej psychologičky Diany Dočolomanskej jeho hodnotová orientácia absolútne nesúvisí s kriminalizovaným spôsobom života.

„Je to absolútne integrovaný človek, ktorý svoj čin hlboko ľutuje a nepredpokladáme, aby svoj čin opakoval, skonštatovala Dočolomanská.

Svoj čin ľutuje

Milan Juhász sa najskôr na pojednávaní nechcel k podmienečnému prepusteniu vyjadrovať, napokon však svoje rozhodnutie zmenil.

„Bol by som veľmi rád, keby som sa dostal na slobodu. Myslím si, že som splnil všetky podmienky na podmienečné prepustenie. Snažil som sa žiť poctivo, viesť riadny život. Rodina ma čaká, chcel by som doma priložiť ruku k dielu pri výchove vnúčat,“ povedal. To, čo sa stalo, veľmi ľutuje.

„Veľmi to ľutujem, keby sa to dalo vrátiť, nikdy by som to neurobil. To, čo sa stalo, je katastrofa Budem sa snažiť žiť normálnym životom, lebo iným ani žiť neviem,“ dodal Juhász.

Podľa zástupcu Nemocnice pre odsúdených a obvinených v Trenčíne, kde sa Juhász liečil na psychiatrickom oddelení, sa Juhász správal počas výkonu trestu vzorne, bol slušný, nekonfliktný.

"Počas doterajšieho výkonu trestu bol trikrát disciplinárne odmenený, plne si uvedomuje dôsledky svojho konania a má záujem o zmenu životných hodnôt," dodal zástupca väzenského zariadenia.