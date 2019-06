Vedel som, že sa naše cesty stretnú, hovorí po návrate do Trenčína Depetris

David Depetris sa do Trenčína vracia po šiestich rokoch.

20. jún 2019 o 8:58 Martin Jurčo

TRENČÍN. V jesennej časti sezóny 2012/2013 strelil 16 gólov. To mu stačilo na to, aby aj po poslednom kole kraľoval strelcom Corgoň ligy. V zimnom období David Depetris prestúpil do Rizesporu. Mužstvu pomohol k postupu medzi futbalovú elitu v Turecku, no v ďalšej sezóne už dostával minimum priestoru.

Po pôsobeniach v Sigme lomouc a mexickom Monarcase sa vrátil na slovenské trávniky v sezóne 2015/2016. V drese Spartaka Trnava patril s 15 gólmi medzi najlepších kanonierov. Následne sa vrátil do Južnej Ameriky.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: AS začal prípravu. Otázku trénera chcú v klube vyriešiť čo najskôr

V Argentíne pôsobil v troch kluboch. V jarnej časti aktuálnej sezóny opäť obliekal dres Trnavy.