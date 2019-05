Galád pozná spôsoby záchrany Trenčína vo Fortuna lige

Futbalový Trenčín bije na poplach. Povolal Ivana Galáda.

7. máj 2019 o 16:12 Martin Jurčo

TRENČÍN. Na Sihoti už v minulosti pôsobil. V sezóne 2008/2009 viedol AS Trenčín v druhej lige, kde ho neskôr nahradil Vladimír Koník. Tréner Ivan Galád sa do klubu vracia po desiatich rokoch. A v neľahkej situácii.

„V prvom rade mám pekný vzťah s majiteľom La Lingom a generálnym manažérom Rybníčkom. Poznáme sa dlhé roky a ozvali sa mi s tým, že potrebujú pomôcť. Ja sa o to pokúsim v rámci mojich možností,“ zneli prvé slová 56-ročného rodáka z Krupiny, ktorý dnes po prvý raz viedol tréning AS.

V auguste si Trenčania na prechodnom domácom ihrisku v Žiline poradili s hviezdnym Feyenoordom Rotterdam 4:0 a postúpili do play off Európskej ligy. Dnes čelia reálnej hrozbe vypadnutia do druhej ligy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Skautov výsledok zápasu nezaujíma. Sledujú individuality, hovorí Čacho

„Lingovci“ niečo podobné už zažili a do nižšej súťaže sa im vrátiť nechce. Dvojnásobný držiteľ slovenského double aj preto ako jednu z posledných možností využil angažovanie nového trénera. Galád je po Monizovi, Cifraničovi a Kohlerovi už štvrtým koučom AS v aktuálnej sezóne.