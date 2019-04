AS Trenčín je majstrom! O jeho historickom titule rozhodli samostatné nájazdy

Florbalisti AS Trenčín získali premiérový majstrovský titul.

22. apr 2019 o 20:29 (tn)

Trenčania zvládli záverečný zápas.(Zdroj: AS TRENČÍN)

Záh. Bystrica – AS Trenčín 4:5 sn (2:2, 2:2, 0:0 – 0:0, 0:2)

Konečný stav série 2:3. AS Trenčín sa stal majstrom Slovenska.

Do rozhodujúceho zápasu mali lepší vstup domáci hráči. V 8. minúte ich do vedenia poslal Kovaľ. V závere 13. minúty sa podarilo vyrovnať kanonierovi Helešovi, ale radosť Trenčína trvala iba pár sekúnd. Šteinhübel opäť poslal domáci tím do vedenia. V závere úvodnej tretiny hostia vyrovnali, keď sa presadil v presilovke Klapita.

AS lepšie vstúpil do druhej tretiny. Macharov gól po prvý raz znamenal vedenie hosťujúceho tímu. Dráma však pokračovala. V 28. min vyrovnal Gramblička. V 29. min strelil štvrtý gól Trenčína Machara, no v 35. min dorovnal skóre Gramblička.

V zvyšných minútach gól napadol a rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. O historickom titule pre Trenčín rozhodli samostatné nájazdy. V nich sa presadili iba hráči AS Trenčín Dávidek a Peter Heleš. Brankár Kafka si udržal čisté konto.

Góly AS: Machara 2, Pet. Heleš, Klapita, rozhodujúci samostatný nájazd Pet. Heleš

AS: Kafka, Mészáros – Matejka, Múčka, Pet. Heleš, Ellinger, Mikolaj, Klapita, Kováč, Baroš, Kusenda, Dávidek, Machara, Voštiar, Filipovič, Rebro, Žiaček