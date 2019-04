AS Trenčín z ôsmeho miesta do finále. Náhoda? Vôbec nie!

Ledva postúpili do štvrťfinále. Teraz budú prinajhoršom strieborní.

11. apr 2019 o 17:56 Martin Jurčo

AS Trenčín (v červenom) sa po dvoch rokoch opäť predstaví vo finále mužskej extraligy florbalistov. (Zdroj: AS TRENČÍN)

TRENČÍN. Florbalisti AS Trenčín šokovali Slovensko. Do play off postúpili na poslednú chvíľku z ôsmeho miesta. Vo štvrťfinále v päťzápasovej dráme vyradili košického Florko a následne si poradili s oravskou Nižnou.

„Pre AS Trenčín je to obrovský úspech. Postup do finále je zadosťučinením za tvrdú celoročnú prácu. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo v konfrontácii s mimoriadne silnými tímami,“ povedal obranca a jeden z najväčších srdciarov „Matejkovcov“ Peter Klapita.

Mužstvo vedené kapitánom Jurajom Matejkom predvádza v play off spanilú jazdu.

Naoko prekvapivým je najmä semifinálové vyradenie suveréna základnej časti z Nižnej, ktorý z 22 duelov v riadnom hracom čase prehral iba trikrát.

Tím z Trenčína sa počas základnej časti neraz boril s úzkym kádrom. Ten pred hlavnou časťou sezóny vystužili skúseným Martinom Rebrom a Filipom Filipovičom.

Bezpochyby najväčšou osobnosťou tímu je však český gólman Tomáš Kafka, ktorý bol svojho času najlepším brankárom sveta a medzičasom už ukončil aktívnu kariéru.