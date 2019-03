Ľudia ho spoznávajú. Bývalý hokejista pracuje v rýchlom občerstvení

Frühauf hovorí o svojej kariére.

29. mar 2019 o 15:24 Martin Jurčo

Rozhovor s Petrom Frühaufom

Po poslednom štvrťfinálovom stretnutí proti Nitre ste oficiálne ohlásili koniec kariéry. Vnímate už veľkú zmenu v živote?

- Stále ju spracúvam. Za pár dní som zmenu statusu veľmi nezaznamenal. Keď odmyslím mládežnícke tímy Dukly, život mužského tímu sa aktuálne zastavil. Reálne to začnem vnímať až začiatkom novej sezóny.

O konci kariéry som vedel už dávno. Zdravotné problémy boli neúnosné.

Teší ma, že som mohol skončiť na ľade, hoci bez zodvihnutia majstrovského pohára. Keď som sa posledné minúty pozrel vľavo a vpravo, videl som zničených a zakrvavených spoluhráčov. V podstate bratov v zbroji.

Do posledného okamihu sme bojovali o víťazstvo. Vtedy som si povedal, dali sme do hry úplne všetko. A to mi stačí.

Veľa sa o vašom konci na ľade hovorilo už po neúspešnom finále spred roka proti Banskej Bystrici. Čo vás napokon presvedčilo?

- Mal som obrovské zdravotné problémy. Pre pokračovanie boli potrebné operácie. Tie by ma však z hry vyradili na šesť až osem mesiacov. Vrátil by som sa niekedy v polovici ročníka a vtedy by už nemalo zmysel pokračovať. Sadli sme si s Brankom Radivojevičom. Sen o majstrovskej trofeji bol silnejší ako čokoľvek iné.

Snažil som sa dať aspoň provizórne do poriadku, no už to nebolo ono. Cítil som, že chalanom už nepomáham tak, ako by bolo treba. Zápasil som s rôznymi pocitmi.

Napokon som bol rád za absolvovaný záver sezóny. So spoluhráčmi som si ho užil priamo na ľade. Snažil som sa im to veľmi nekaziť. Snáď sa to podarilo.

Je operácia nevyhnutná aj dnes, keď už nebudete pôsobiť ako profesionálny hokejista?