Vznikla hystéria, ktorú si séria nezaslúžila, hovorí po štvrťfinále Pardavý

Valábik sa mal k tvrdým zákrokom Trenčína vyjadriť až po rozhodnutí disciplinárnej komisie, myslí si asistent trénera Dukly Trenčín Ján Pardavý starší.

22. mar 2019 o 13:46 Martin Jurčo

Sezóna sa pre Duklu skončila vo štvrťfinále. Ako vnímate konečné šieste miesto?

- Beriem ho ako realitu. Samozrejme, všetci sme chceli byť vyššie. Či už po základnej časti ako aj na konci súťaže. Bohužiaľ, celý ročník sa vyvíjal tak, že sme na šiestu priečku vystúpili až v poslednej chvíli.

V play off sme hrali veľmi dobre, no postúpila Nitra. Nevnímam to ako neúspech. Za daných okolností som na mužstvo hrdý. Zvládlo náročné zápasy počas základnej časti aj v ťažkých situáciách počas štvrťfinále.

Mužstvo počas celej sezóny trápilo neskutočné množstvo zranení. Dá sa im určitým spôsobom predísť?

- Niektoré sa dajú ovplyvniť. Hráči nie sú pretrénovaní, to u nás nehrozí. Program máme nastavený už druhý rok po sebe a funguje veľmi dobre. Prišli však zlomeniny, problémy s kolenami. To sú komplikácie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Z obrany odohral celú sezónu iba Martin Rýgl. Inak mal každý dlhodobé zranenie.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Expert RTVS: Dá sa očakávať, že klub pristúpi k závažnejším rozhodnutiam, hovorí o Trenčíne Ďuriš

Štvrťfinálovú sériu ste začali dobre. Hráčom sa podarilo zvrátiť stav v úvodnom stretnutí z 0:2 na 3:2. Bola to ideálna vzpruha pred ďalšími náročnými zápasmi?

- Spomínané stretnutie sme odohrali dobre, aj keď sme po úvodnej dvadsaťminútovke prehrávali o dva góly. Hráčov sme nabádali, aby pokračovali v nastolenom trende a tlačili sa do bránky. Potrebovali sme streliť gól a naštrbiť sebavedomie súpera, čo sa aj podarilo.

Prečítajte si tiež: