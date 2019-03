V Nemšovej ukončili predaj lístkov na vlak, ľuďom chýba

Cestujúci z mesta si chodia kupovať lístky na vlak do susednej dediny. Železničná spoločnosť predaj cestovných lístkov v Nemšovej vyhodnotila ako neefektívny. Denne ich tam predali 50.

22. mar 2019 o 6:00 Andrej Luprich

NEMŠOVÁ. Ľudia, ktorí cestujú vlakmi v Nemšovej, si už na železničnej stanici cestovné lístky nekúpia.

Železničná spoločnosť Slovenskej republiky ukončila predaj cestovných lístkov na stanici v Nemšovej, pretože bol neefektívny.

Mnohým cestujúcim z mesta predajňa chýba. Lístky si síce môžu kúpiť vo vlaku, ale pre kúpu lístkov na iné dni musia cestovať do Trenčianskej Teplej alebo susednej obce Horné Srnie, kde predaj cestovných lístkov funguje.

Na stanici v Nemšovej stojí denne desiatka vlakov, ľudia ich využívajú prevažne na cestu do práce alebo do školy na trase Horné Srnie – Nemšová – Trenčianska Teplá. Dvakrát denne tu zastaví súkromný vlak, ktorý ide z Nitry do Prahy.

Zástupca primátora Nemšovej Ján Gábriš, ktorý je od februára poverený vedením mesta, hovorí, že ukončenie predaja cestových lístkov je zlou správou pre ľudí.