Zdeno Chára oslavuje 42. narodeniny. Chcem hrať, hlási skúsený obranca

Trenčiansky rodák sa do hokejového dôchodku rozhodne nechystá.

18. mar 2019 o 18:30 SITA

BOSTON. - Slovenský reprezentačný obranca Zdeno Chára v pondelok 18. marca oslavuje už 42. narodeniny, ale do hokejového dôchodku sa ešte nechystá.

Skúsený bek doteraz v NHL odohral 1476 duelov s bilanciou 199 gólov a 440 asistencií, rád by na svoje konto pridal ďalšie body.

"Chcem hrať," hlási Zdeno Chára zo zámoria a pre web NHL.com pokračuje: "Verím, že mi ostáva ešte veľa síl a vášne. Milujem súperenie. Všetku tú hokejovú rutinu, letnú drinu, prekonávanie prekážok. Keď ste k niečomu takto pripútaný, stane sa to vaším životom. Ako u mňa."

Aby sa Chára vedel pripraviť na najbližšie obdobie v profilige, kontaktoval minulý rok Nicklasa Lidstroma, Marka Recchiho či Jaromíra Jágra. "Preto, aby prostredníctvom ich minulosti porozumel vlastnej budúcnosti," referuje oficiálny web zámorskej súťaže.

Prečítajte si tiež: Chára dosiahol ďalší míľnik, čoskoro by mohol prekonať Gretzkého

Chára má s Bostonom platný kontrakt do konca júna 2019, no v organizácii Bruins chce pokračovať. "Chcem ostať. To je jasné," poznamenal.



Švéd Lidstrom ukončil aktívnu hráčsku kariéru po sezóne 2011/2012 vo veku 42 rokov. "Povedal som mu, že to skrátka prišlo. 'Drajv', ktorý ma držal pri hokeji, sa zrazu vytratil. Nemal som motiváciu. Hokej som naďalej miloval, ale už som nedokázal urobiť všetko potrebné, aby som sa pripravil na 82 zápasov základnej časti," prezradil pre NHL.com niekdajší nekompromisný zadák Detroitu.



"To, čo mi hovorili chalani, s ktorými som bol v kontakte, bolo podobné. Keď sa prebúdzali, tak už necítili to, čo predtým. Zrazu si hovorili: 'Ach jaj, teraz musím zase začať makať, ale nechce sa mi. Cítim, že by som mal začať, ale zoberiem si ešte týždeň voľna'... A tak ďalej," prezradil Chára a pokračoval: "Ja to takto necítim. Nemôžem garantovať, že to nepríde, ale momentálne som stále hladný. Cítim, že sa teším na to, ako budem ďalej hrať. Teším sa, že to bude pokračovať."

Prečítajte si tiež: „Keď nemôžem športovať, zbieram autogramy športovcov“

Slovenský obranca má v NHL pred sebou méty, ktoré chce dosiahnuť. Rád by s Bostonom získal ďalší Stanleyho pohár a chce aj pokoriť hranicu 200 gólov v súťaži. Na druhý cieľ mu chýba už len jeden zásah. "Sľúbil som otcovi, že strelím ten dvojstý gól ešte pred koncom sezóny. A on mi to teraz každý druhý zápas pripomína. Stále sa pýta: 'Tak čo, kedy ho konečne dáš?' Odpovedám mu: 'Oci, už to nie je také jednoduché ako v minulosti, keď som chodil na presilovky piatich na troch a všetci mi nabíjali na volej.' " prezradil Zdeno Chára. A aká je rada jeho otca? "Musíš veľa strieľať."



"V dnešnej NHL sa však tak dobre blokuje, brániaci hráči sú stále v dráhe puku. Už to nie je to, čo to bolo v minulosti," poznamenal pre NHL.com slovenský bek.