V dobe sociálnych sietí vám môže "naložiť" ktokoľvek, hovorí brankár Valent

Michal Valent relaxuje v spoločnosti štvornohého miláčika Gryfa. V závere základnej časti potiahol dvoma čistými kontami Trenčín na šiestu priečku.

6. mar 2019 o 11:04 Martin Jurčo

Po základnej časti máte k dispozícii nezvyčajne dlhú prestávku. Pomôže tímu, či skôr môže uškodiť?

- Dlho to vyzeralo, že budeme hrať predkolo. Z účasti v najlepšej šestke máme veľkú radosť. Dlhšie voľno nám pomôže, pretože koniec základnej časti bol mimoriadne náročný. Mali sme „nôž na krku“. Každý duel sme museli vyhrať.

Tieto dni ponúkajú časový priestor na doliečenie drobných zranení.

Nitra má rovnaké podmienky, takže ani súper nebude rozohraný.

Osobne ste zažili náročnú základnú časť. Odchytali ste drvivú väčšinu stretnutí. Potešilo vás dlhšie voľno?

- Dôležité je, aby si človek oddýchol mentálne. Pri brankároch obzvlášť. Určite som niekoľko voľných dní privítal. Na tri dni som opustil Trenčín a šiel za rodičmi a kamarátmi do Martina. Vypadol som z bežného rutinného kolotoča.

Od pondelka sme začali trénovať, takže do prvého ostrého stretnutia proti Nitre to znamená sedem dní tréningov.

To je dostatočný čas na to, aby som sa dostal do správnej formy. Myslím tým, aby som bol správne namotivovaný na prvé stretnutie na ľade súpera.

O brankároch sa hovorí, že majú svoj svet a sú iní ako korčuliari. Čo vás dostane do pohody?

- Veľkou mentálnou injekciou je pre mňa bretónsky stavač Gryf. Či už vybehneme na hrádzu v meste alebo máme svoje miesta v neďalekej Trenčianskej Turnej a Trenčianskej Závade.

Mám rád prírodu a tá je v okolí Trenčína skutočne krásna.

Občas so spoluhráčmi vybehneme do kina, prípadne na kávu. Veľa času trávim s Martinom Rýglom.

Veľmi dôležité je po tréningu vypnúť hlavu a nemyslieť iba na hokej.

Vyzerá to, že so štvornohým miláčikom máte k sebe skutočne veľmi blízko.