Za mnou je už len sieť a istota gólov. S tým som sa naučil žiť, hovorí gólman Trenčína Chudý

V školskej taške nosil namiesto učebníc futbalovú loptu. Pre veľký sen odišiel z domu na internát.

24. feb 2019 o 13:54 Martin Jurčo

Denis Chudý (vpravo) má za sebou dva štarty vo Fortuna lige. (Zdroj: AS TRENČÍN)

TRENČÍN. Brankárska legenda Ajaxu Amsterdam Piet Schrijvers o ňom pred troma rokmi povedal, že bude klubovou jednotkou. Dnes Denis Chudý stojí v bráne AS Trenčín.

O tom, že do brány na prvý jarný ligový zápas pôjde práve on, napovedala už základná jedenástka posledného prípravného stretnutia AS Trenčín proti Austrii Viedeň.

Pred výkopom si tréneri zavolali oboch gólmanov. Dlhoročná jednotka tímu Igor Šemrinec nedávno absolvoval druhú operáciu kolena a na uvoľnený post sa musel posunúť jeden z dvojice Libor Hrdlička – Denis Chudý.

„Vraj pôsobíme ako dvaja vyrovnaní gólmani, čo ma veľmi potešilo. Považoval som to za veľký kompliment,“ povedal mladší z brankárskej dvojice.

Niekdajší dvojnásobný víťaz double na rakúskej pôde remizoval 2:2. 197-centimetrov vysoký gólman bol medzi troma žrďami počas kompletných deväťdesiatich minút.

„Jednalo sa o súpera so zvučným menom. Mal som pár dobrých zákrokov, no zároveň videl aj veľa negatív. Pri druhom góle som mohol situáciu riešiť inak,“ spomínal na duel.

Rozhodnutie trénerov pred jarnou ligovou premiérou znelo jednoznačne. Do brány pôjde Chudý.

„V príprave odchytal viacero zápasov. Pôsobil dobre. Bol sebaistejší ako Hrdlička. Jedná sa o perspektívneho gólmana, ktorý dostal šancu a nesklamal,“ vyjadril sa hlavný kouč Vladimír Cifranič.

So zodpovednosťou sa naučil žiť