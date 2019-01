Poľské mäso z rizikového bitúnku skončilo aj v Trenčíne

V prevádzkarniach vykonajú úradné kontroly príslušnými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.

31. jan 2019 o 18:22 TASR

TRENČÍN. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vykonala úradné kontroly u troch odberateľov v okrese Košice-okolie a Bardejov. O ďalšej distribúcii do zariadení spoločného stravovania z týchto prevádzok bol informovaný Úrad verejného zdravotníctva.

"Prostredníctvom systému rýchleho varovania sme dňa 31. januára 2019 dostali informáciu o ďalších dodávkach hovädzieho mäsa na územie SR," upozornila veterinárna a potravinová správa na svojej webovej stránke.

Podľa veterinárov ide o prevádzky: Marta Ivanová, Čečejovce, ul. Košická 2 sklad potravín, Zahorecz Jozef, Levice, ul. Ľudovíta Štúra 10 - predajňa, Robert Csatari Mäso-Údeniny, Jelšava, ul. Štefánikova 359 - predajňa, Eva Odreašova Kysucké Nové Mesto ul. Hviezdoslavova 60 - predajňa, Mäsiarstvo u Urbánka, Trenčín Nám. Sv. Anny 15 a Bistiak Vladimír, Varín ul. Martinčeka 62 predajňa.

"V týchto prevádzkarniach budú vykonané úradné kontroly príslušnými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami," dodala ŠVPS.

Ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš na brífingu v Ivachnovej vo štvrtok informoval, že takmer 300 kilogramov mäsa z rizikového hovädzieho dobytka z Poľska bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku. Dodávky mäsa z inkriminovaného poľského bitúnku mali traja spracovatelia na východe Slovenska - v Bardejove, Gaboltove a Bidovciach. Podľa Bíreša jedna z týchto prevádzok ani nebola schválená.

Na základe distribučného listu je deklarácia, že všetko rizikové mäso išlo do zariadení verejného stravovania.

"Systém garancie poľského mäsa znovu stratil na hodnote. Nie je to prvýkrát. Ťažko povedať, či títo traja dovozcovia prijali mäso preto, lebo ich oslovila cena, ale určite to nebola zdravotná bezpečnosť a kvalita mäsa," povedal ústredný riaditeľ ŠVPS. Dodal, že informácie už posunuli Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý ich prešetruje. Spätnú väzbu zatiaľ nemajú.

"Veľmi ma mrzí, že to išlo do verejného stravovania. Najmä ma mrzí to, že je tam citlivá skupina detí, ktoré toto mäso konzumovali," skonštatoval Bíreš.

Slovenský agrorezort hneď po zverejnení škandalóznych informácií o poľskej hovädzine spustil cielené kontroly spracovateľských prevádzok a vyslal na cesty potravinových a veterinárnych inšpektorov. Tí kontrolujú vozidlá prepravujúce mäso.

Stanovištia veterinárnych inšpektorov na severe Slovenska vo štvrtok v noci kontrolovala aj šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS).