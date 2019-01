Pred zápasom takmer liezol oknom. Chromiak čakal na bod v Tipsport lige iba dvanásť minút

Patrí medzi najväčšie talenty Dukly Trenčín. Na draft sa dostane po budúcej sezóne.

30. jan 2019 o 12:02 Martin Jurčo

TRENČÍN. Má iba šestnásť rokov, no už nastúpil v Tipsport lige. Problémy Dukly na začiatku sezóny so zraneniami dali príležitosť viacerým mladým tváram. Najviac priestoru dostáva Michal Luhový, no do bojov o ligové body nastúpili aj iní.

Jedným z nich je Martin Chromiak. Dubnický mladík v októbri nastúpil na dva zápasy proti reprezentačnej dvadsiatke a majstrovskej Banskej Bystrici.

„Cestou na tréning som pred štadiónom stretol Branka Radivojeviča. Ten mi ako prvý oznámi veľkú novinu. O chvíľu neskôr sa mi ozval tréner juniorky, že večer nastúpim na zápas. Rodičia boli z tejto správy veľmi prekvapení a tešili sa. Mama sa aj trocha bála, ale ona má strach vždy,“ zaspomínal si Martin Chromiak.

Prvý kontakt s kabínou mužov mal komický charakter. Noví spoluhráči ho najskôr poslali na miesto, ktoré patrí kapitánovi tímu Brankovi Radivojevičovi.

„Robili si zo mňa žarty. Nevedel som, kam sa mám posadiť, tak mi poradili. Keď prišiel Branko, ten sa len pousmial a posunul ma ďalej. Takto som sa musel párkrát premiestniť,“ usmieval sa Chromiak.

Chcel liezť oknom

Člen reprezentačnej osemnástky však prvý zápas proti reprezentácii do 20 rokov takmer nestihol. Po rozkorčuľovaní si šiel ešte zobrať veci do juniorskej kabíny, kde ho zastihol tréner Marcel Hanzal. Zverencovi dal niekoľko rád a zabuchol za sebou dvere.

