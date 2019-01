Vážsku cyklomagistrálu predĺžia o 21 kilometrov

Nový úsek cyklotrasy nadviaže na už vybudovaný 14-kilometrový úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom.

29. jan 2019 o 8:00 TASR

TRENČÍN. Vážska cyklomagistrála spájajúca Žilinský a Trnavský samosprávny kraj naprieč Trenčianskym krajom sa predĺži o 21 kilometrov v úseku Nové Mesto nad Váhom - Trenčín.

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválilo v pondelok na svojom zasadnutí krajské zastupiteľstvo.

Stavba by sa mala začať už na jeseň tohto roku.

Ako informoval trenčiansky župan Jaroslav Baška, úsek cyklotrasy nadviaže na už vybudovaný 14-kilometrový úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom.

Stavať chcú budúci rok

Celkové predpokladané náklady na projekt sú takmer 4,4 milióna eur.

Výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu je takmer 4,2 milióna eur, päťpercentné spolufinancovanie kraja bude 219.850 eur.

"Je to prvýkrát, kedy žiadame v rámci 100-kilometrovej Vážskej cyklomagistrály peniaze z eurofondov. Ak všetko pôjde bez problémov, mali by sme mať tento rok projekt schválený a obstaraný," skonštatoval Baška s tým, že úsek by mal byť dokončený na budúci rok.

Úsek cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom povedie najmä popri Biskupickom kanáli po obslužnej komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Tento rok ešte jedna žiadosť

Začiatok je v Novom Meste nad Váhom, trasa bude prechádzať po korune inundačnej hrádze s podjazdom pod mostom cesty II/515.

Po celej ostatnej dĺžke trasa povedie v päte ochrannej hrádze Biskupického kanála, pri Trenčianskych Bohuslaviciach prejde na druhú stranu kanála až po katastrálne územie Trenčianske Biskupice.

Vodnú elektráreň Opatovce bude obchádzať obslužnou komunikáciou s odklonom od hrádze kanála.

Kraj by chcel podľa predsedu ešte v tomto roku podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na ďalší úsek cyklotrasy z Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom.