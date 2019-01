Do ktorých oblastí investuje tento rok Trenčianska župa najviac prostriedkov?

Odpovedá predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

15. jan 2019 o 8:47

Aké sú najväčšie investície župy v roku 2019?

„Regionálna hokejová akadémia, ktorá bude v rozpočte v hodnote cez sedem miliónov eur. Zo školstva stredná zdravotnícka škola, ktorá vznikne od 1. septembra tohto roku v Prievidzi. Ďalšou investíciou v školstve okrem modernizácií a učební bude zriadenie malého campusu v Púchove po vzore Trenčína, kde sa spojí sklárska škola so strednou odbornou školou a 1. septembra vznikne spojená škola. Ich spojením chceme zachrániť túto jedinú sklársku školu na Slovensku.

Veľkou investíciou budú aj cesty, v januári by sme mali podpísať obstarávanie na rekonštrukciu štyroch ciest II. triedy. V tomto roku sa budú robiť aj výruby na cyklotrase z Trenčianskeho hradu na Nemšovú – kúpalisko. Veľkou investíciou, ktorú budeme schvaľovať cez eurofondy, je za 4,5 milióna eur druhý úsek Vážskej cyklotrasy z Nového mesta nad Váhom do Trenčína. Z eurofondov na to chceme získať 95 percent prostriedkov.“