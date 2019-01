Pohoda predstavila ďalšie veľké meno

V Trenčíne vystúpi zakladateľ známej britskej skupiny.

3. jan 2019 o 9:29 Andrej Luprich

TRENČÍN. Britský rockový hudobník, spevák a skladateľ, známy hlavne ako spoluzakladateľ a spevák slávnej britskej rockovej skupiny Oasis Liam Gallagher bude jedným z headlinerov festivalu Pohoda.

Liam Gallagher je známy aj svojou povahou arogantného a agresívneho rockového hudobníka a neraz aj kontroverznými výrokmi.

"Tisíce čitateľov magazínu Q a poslucháčov Rádia X ho v anketách označili za najväčšieho frontmana všetkých čias," informoval hovorca festivalu Anton Repka.

Zakladateľ a spevák legendárnych Oasis či kapely Beady Eye sa po niekoľkoročnej odmlke vrátil minulý rok s fantastickým sólovým albumom As You Were.

Ten sa stal okamžite jednotkou britskej hitparády, pričom v prvom týždni predal viac nosičov ako všetky ostatné albumy v TOP dvadsiatke spomínaného rebríčka dokopy.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7anHOgfkVKc

Liam krátko po comebacku získal ocenenia Best Live Act a Icon Award v rámci Q Awards, Godlike Genius za službu hudobnému priemyslu v rámci NME Awards, ako aj nominácie na Brit Awards a NME Awards pre najlepšieho speváka a live umelca.

Minulé leto strhol mixom nových a starých hitov ako headliner návštevníkov festivalu TRNSMT, Benicassim či Isle of Wight.

Liam Gallagher o sebe nikdy netvrdil, že je rodeným songwriterom. Aj v Oasis bol autorom väčšiny veľkých hitov jeho starší brat Noel. No ako raz Liam napísal na Twitteri:

„On ich napísal, ja som z nich spravil hity“. Narážal tak na svoju schopnosť predať všetko na pódiu svojim nezameniteľným hlasom a charizmou z pozície jedného z najväčších frontmanov všetkých čias.

To potvrdzuje aj The Guardian, ktorý mu v recenzii na minuloročný koncert v Leedse dal päť hviezdičiek z piatich a označil ho za poslednú veľkú rokenrolovú hviezdu*.

S rovnakým hodnotením prišiel po Liamovom minuloročnom koncerte v Berlíne aj šéf našej umeleckej produkcie Andreas Imrich.

Slová o poslednej veľkej rokenrolovej hviezde príde Liam Gallagher osobne potvrdiť už o pol roka do Trenčína, informoval Anton Repka.