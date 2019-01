Dopravu v Trenčíne môže zlepšiť mestská električka

Prvý vláčik by mohol prejsť Trenčínom približne o dva roky.

1. jan 2019 o 8:00 Andrej Luprich

TRENČÍN. Zlepšiť dopravu v Trenčíne by v budúcnosti mohla mestská železnica. Projekt, ktorý pripravil architekt Igor Mrva, počíta s využitím bánoveckej trate.

Vlak by išiel zo sídliska Pred poľom cez železničnú stanicu, centrum mesta, popri Električnej ulici až do Trenčianskej Turnej.

Dve vlakové súpravy by vyrážali vždy proti sebe naraz a s obchádzkou v stanici Trenčín – Predmestie by dokázali obslúžiť každú zastávku v intervale 20 minút.

Železničná linka by mala v Trenčíne 12 zastávok.

Prečítajte si tiež: Aký bol rok 2018? Pozrite si ho na titulných stranách MY Trenčianskych novín

„Sú navrhnuté tak, aby sa ľudia po vystúpení z vlaku dostali pešo do deviatich minút ku všetkým dôležitým bodom občianskej vybavenosti, na úrady, do bánk, obchodov. Tak, aby nemuseli by ísť do centra autom,“ povedal architekt Igor Mrva.