Kandidát na primátora Suchánek podal pre antikampaň trestné oznámenie

V Dubnici nad Váhom sa objavili falošné predvolebné letáky Emila Suchánka.

7. nov 2018 o 8:00 Andrej Luprich

DUBNICA NAD VÁHOM. V Dubnici nad Váhom sa objavili falošné letáky Emila Suchánka, ktorý kandiduje za primátora mesta v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách. Zaoberať sa nimi bude polícia.

Falošné letáky sa objavili v poštových schránkach niektorých obyvateľov či pohádzané po podchodoch a autobusových zastávkach.

Holobriadkovia versus šediny

Ironickým spôsobom nabádajú, aby obyvatelia volili Suchánka preto, že je najstarší spomedzi ostatných kandidátov.

„V týchto dňoch vás presviedčajú rôzni holobriadkovia, že sú najlepšími kandidátmi na stoličku primátora Dubnice nad Váhom.

Ja, Emil Suchánek som zo všetkých kandidátov najstarší (63 rokov), a čoskoro budem v dôchodkovom veku a budem mať najlepšie predpoklady na vedenie nášho mesta. Voľte starých a skúsených, šediny znamenajú múdrosť,“ píše sa okrem iného v letákoch.

Suchánek podal trestné oznámenie

Emila Suchánka falošné letáky prekvapili, dôrazne sa od nich dištancoval. V tejto súvislosti podal na Krajskú prokuratúru v Trenčíne trestné oznámenie.

„Volali mi viacerí ľudia, že je veľa mojich plagátov rozhádzaných po podchode pri námestí a pri priemyslovke a na autobusovej zastávke. Boli zhrození z toho, čo sa deje. Väčšina bola presvedčených, že to nemôže byť môj rukopis, moja formulácia,“ reagoval Suchánek.

Kto môže stáť za antikampaňou, nevie.

„Je to ťažké povedať, ani nehľadám nejakého vinníka. Žiaľ, niektorí ľudia naleteli a mysleli si, že som to písal ja. Antikampaň bola aj pred štyrmi rokmi, to je jasné, ale nie až takáto drsná. Boj o primátora je naozaj tento rok veľmi tvrdý a špinavý,“ dodal Suchánek.

O post primátora sa v Dubnici nad Váhom uchádza päť nezávislých kandidátov, Marián Antal, súčasný primátor Jozef Gašparík, Robert Rafaj, Emil Suchánek a Peter Wolf.