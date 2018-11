Zdolať jednu z najťažších peších trás sveta zvládla aj s omrzlinami

O piatich mesiacoch, ktoré Monike zmenili život porozpráva už v sobotu na festivale HoryZonty.

4. nov 2018 o 7:40 Erik Stopka

Nemá ani 30 rokov, no stihla prejsť vzdialenosť, akú mnohí ľudia neprejdú za celý život. Rodáčka z Nového Města na Moravě Monika Benešová (27) zdolala vlani jednu z najťažších peších trás na svete, takzvanú Pacifickú hrebeňovku.

Sama a navyše so zdravotnými problémami sa vybrala na cestu dlhú 4286 kilometrov, ktorá sa začína na americko-mexických hraniciach a končí sa pri kanadskej Britskej Kolumbii.

Prejsť tisícky kilometrov cez americkú prírodu jej trvalo päť mesiacov, počas ktorých sa nevyhla osobnému stretnutiu s pumou, obrovskej fyzickej a psychickej vyčerpanosti ani zdravotným ťažkostiam a omrzlinám.

Za jej odhodlanie odísť do sveta so zdravotnými ťažkosťami a zdolať cieľ jej dnes tlieskajú stovky ľudí na prednáškach a besedách. Monika motivuje ľudí nevzdať sa. O obrovskej sile, ktorá sa skrýva v každom z nás, porozpráva aj návštevníkom

Festivalu dobrodružných filmov Horyzonty 2018 v sobotu 10. novembra v kine Hviezda.

Ako si na cestu spomínate s odstupom času? Čo vám dala?

– Stále ňou žijem. Bola to pre mňa obrovská vec a spomienky si oživujem počas prednášok. Ísť do USA bolo asi moje najlepšie životné rozhodnutie. Bola to veľká životná skúsenosť a škola.

Pre bežného Čecha alebo Slováka je tento trail neznámy, ako ste naň narazili?

– Počula som o ňom pred siedmimi rokmi, v čase, keď ho zvládli prví Česi. V tom čase som ešte neverila, že prejsť túto cestu je fyzicky a psychicky možné. Keďže nie som fanúšikom veľkých miest, do prírody ma to lákalo dlhodobo, každý rok som sa ale prehovárala, že nemám čas, nemôžem sa uvoľniť z práce a zo školy. Lenivosť vyhrala.

Do USA ste odleteli so zdravotnými problémami...

– Vo februári 2016 sa mi zrútilo zdravie, denne som bola na veľkej potrebe aj dvadsaťkrát. Začala som veriť, že keď zmením životosprávu a zmením niečo vo svojom živote, zdravie sa zlepší. Priznávam, že s črevnými ťažkosťami to bol odvážny krok. Prvý mesiac to bolo peklo.