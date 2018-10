Toto nie je normálne, hovorili si fanúšikovia Trenčína v Budapešti

Dukla prehrala, no stalo sa čosi nečakané.

25. okt 2018 o 18:13 Martin Jurčo

BUDAPEŠŤ. Hokejisti Dukly Trenčín chceli po štyroch víťazstvách v rade zabodovať naplno aj na ľade nováčika z Budapešti. O osude zápasu bolo rozhodnuté už v prvých minútach. Po troch góloch domácich sa z bránky porúčal gólman Marek Šimko.

Dukla síce stihla znížiť na 2:3, ale v závere stretnutia tím z hlavného mesta Maďarska dokázal streliť ešte dva góly.

Pohostinní Maďari

Cestu do Budapešti merali aj fanúšikovia Trenčína. Cez prestávku si niektorí priaznivci chceli spraviť fotku s domácimi priaznivcami. Vrátili sa so slovami, že sú všetci po zápase pozvaní na pivo do krčmy, kam chodia domáci fans.

„Reakcia väčšiny z nás bola pozitívna, ale veľmi sme sa tou myšlienkou nezaoberali. Po záverečnom klaksóne prišli za nami a prehovárali nás, aby sme šli,“ povedal jeden z fanúšikov „vojakov“ David.

Asi päť minút peši od štadióna sa nachádzal podnik, kde trenčianski fanúšikovia dostali na privítanie do ruky jedno orosené.

„Na stôl nosili pivá, paličky, chrumky aj poldecáky... Z toľkej pohostinnosti nám padla sánka. Kamarát to okomentoval slovami, že toto nie je normálne,“ smial sa David.

O Dukle hovorili s rešpektom

V družnej debate pri stole prebrali vzájomný zápas i hokej všeobecne. Debata prebiehala v anglickom jazyku. Prekvapením bolo, keď jeden z domácich fanúšikov hovoril lámanou česko-slovenčinou.

„O Dukle hovorili s úctou a rešpektom, hoci sme prehrali o tri góly. Bol to milý pokec s inteligentnými ľuďmi, čo milujú hokej,“ pokračoval David.

Spoločné posedenie trval približne hodinu a pol. Na pretras sa dostal aj nechutný incident zo zápasu Miškolca a Zvolena, ktorý obe strany odsúdili.

„Pocity pred odchodom do Maďarska sme mali rôzne, ale strach sme necítili. Chodíme na rôzne výjazdy a stretli sme sa so všeličím. O to príjemnejšie prekvapenie na nás napokon čakalo,“ uzavrel rozhovor David.

Prídu aj do Trenčína

O tom, že priaznivci Budapešti milujú hokej niet pochýb. V uplynulom ročníku navštívili desať českých štadiónov. Podobný trip plánujú aj po tých slovenských. Niektorí z nich prídu v novembri aj do Trenčína.