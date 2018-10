Nová kniha naučí deti recyklovať, svojich hrdinov si navyše môžu zasadiť

Príbeh rozprávkovej knihy sa odohráva na dedine, kde súrodenci počas návštevy starých rodičov skúmajú les, zvieratá a rastliny v ňom rastúce. Cieľom rozprávky je deti nielen zabaviť, ale aj vzdelávať.

12. okt 2018 o 8:14 Erik Stopka

TRENČÍN. Nezábudka a Divozel. Taký názov ponesie pripravovaná kniha autora Mateja Zámečníka a ilustrátorky Lucie Grejtákovej. Na 64 stranách, z ktorej 20 budú tvoriť ilustrácie, sa deti vyberú do rozprávkového sveta so súrodencami Nezábudkou a Divozelom, kde dievča symbolizuje prírodu a Matku Zem a Divozel ľudstvo, ktoré Zem ničí.

Autor chce knihou deťom i rodičom pripomenúť, že prírodu musia chrániť všetci, bez ohľadu veku.

Deti si zasadia knižných hrdinov

Matej Zámečník je jedným zo zakladajúcich členov Zelenej hliadky Trenčín. Nápad na svoju v poradí druhú knihu mu skrsol v hlave počas spoločného čistenia lesa s dobrovoľníkmi.

„Bavili sme sa o tom, že dnešné deti prídu niekam na lavičku, do parku alebo do prírody a nechajú tam po sebe odpadky. Napadlo mi, že knihu by bolo dobré zacieliť na deti, ale aj čítajúcich rodičov, aby si pripomenuli, ako sa k prírode správajú. Deti by sa mali naučiť vážiť si ju od najmladšieho veku.“

Podľa Zámečníka problém znečistenia lesov a neúcty k prírode súčasnou generáciou dospelých musí byť deťom známy, aby v budúcnosti rovnaké chyby neopakovali a správali sa čo možno najšetrnejšie a ekologicky. Pomôcť im má k tomu pútavý príbeh Nezábudky a Divozela.