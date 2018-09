Ľudí znepokojujú nočné prelety vrtuľníkov

Obyvatelia zaregistrovali nočné prelety vrtuľníkov. Nevedia o čo ide. Vrtuľníky lietajú z neďalekého letiska pri Žiline.

19. sep 2018 o 15:31 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Obyvateľov v Považskej Bystrici znepokojujú prelety vrtuľníkov. Registrujú ich hlavne večer a v noci.

Ozvali sa aj do redakcie. Telefonicky, cez sociálne siete aj osobne, aby zistili niečo o preletoch.

Registrovať ich môžu aj v iných mestách a obciach na Považí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zaujímajú sa, o čo ide

Správu o preletoch vrtuľníkov sme dostali aj na našu stránku na sociálnej sieti. „Lietajú už niekoľko dní v noci nad mestom,“ uvádza sa v jednej, ktorú sme dostali včera a pol deviatej večer.

Pisateľ dodal, že v pondelok postrehol štyri prelety a do spomínanej hodiny v utorok večer dva.

Prečítajte si tiež: V nemocnici zomrela od smädu. Nemala ani sedem rokov

„Je to dosť rušivé a nevieme dôvod. Lietajú od Bytče na Prievidzu,“ uvádza pisateľ v správe. Priebežne upozorňuje na ďalšie lety.

Iní obyvatelia sa ozvali telefonicky a upozornili rovnako, že ide o nočné lety. Registrovali ich aj o pol druhej v noci.

Ľudia vyjadrili tiež obavy, či nejde o vojenské vrtuľníky. Objavili sa totiž konštatovania, že ide o ťažšiu techniku.

Informácie z letiska

Letisko Žilina informuje na svojej webovej stránke o letoch civilných vrtuľníkov typu Mi 17 v dňoch 17. až 20. septembra od 19, 15 do 1,45 hodiny.

„ Vrtuľníky budú vykonávať navigačné lety mimo územia žilinského letiska, nebudú teda lietať okruhy ako tomu bolo v minulých prípadoch,“ píše sa na stránke letiska. V práve sa ďalej uvádza, že lety budú v maximálnej možnej miere vykonávať mimo obývané územie.

Chceli sme vedieť viac, tak sme letisko kontaktovali.

„Ide o výcvik mladých pilotov, ktorí majú momentálne v osnovách nočný výcvik, ktorý sa vykonáva na našom letisku v Dolnom Hričove,“ poskytol nám informácie zástupca letiska.

Potvrdil ďalej informácie z webovej stránky o čase letov a termínoch. Vrtuľník Mi 17 sa používa aj na vojenské účely. Zástupca letiska však informoval, že vrtuľníky, ktoré od nich lietajú sú z civilnej sféry.

Prečítajte si tiež: Príznaky otravy sa môžu dostaviť až po niekoľkých dňoch

„Ľudia sa nemusia báť, ide o štandardný výcvik. Tak ako sú vo výcviku piloti dopravných lietadiel, tak ho absolvujú aj piloti vrtuľníkov,“ dodal ešte zástupca letiska.

Nevedel však s určitosťou potvrdiť informácie o tom, že posledné prelety by mali byť tento štvrtok.

„Letecká škola, ktorá im zariaďovala výcvik, má v zmluve, že musí dolietať do konca septembra. Chýba im ešte nejaký počet hodín,“ informoval zástupca letiska s tým, že túto informáciu nemá ešte stopercentne overenú. Ak sa potvrdí, lety by mohli trvať až do konca septembra. „Potom už určite skončia,“ dodal ešte zástupca letiska. Svoje meno neuviedol a odkázal nás na spoločnosť, ktorá zabezpečuje výcvik pilotov.

Potvrdila ich aj spoločnosť

Informácie zástupcu letiska potvrdil Ľubomír Kuvíček zo spoločnosti UTair Europa.

„Včera lietali aj ponad Trenčín. Je to pochopiteľne počuť, hukot tam nejaký je. Snažíme sa však vyhýbať urbanizovaným miestam,“ vysvetlil Kuvíček s tým, že sa lieta asi vo výške 1800 metrov.

Potvrdil tiež informácie o tom, že budú lietať do konca septembra.