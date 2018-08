Slovan chce proti Trenčínu naplno bodovať

Stredopoliar ŠK Slovan Bratislava Joeri de Kamps: Urobíme maximum, aby sme získali titul. Som presvedčený, že to zvládneme.

25. aug 2018

BRATISLAVA. Futbalisti lídra najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava privítajú v jednom zo šlágrov 6. kola Fortuna ligy 2018/2019 hráčov AS Trenčín, ktorí získali zatiaľ o šesť bodov menej, ale majú odložený duel úvodného kola v Nitre k dobru.

V nedeľňajšom stretnutí na Pasienkoch so začiatkom o 17.30 h sa predstavia dve útočne ladené mužstvá, ktoré nastrieľali v dosiaľ absolvovaných zápasoch tejto ligovej sezóny po 12 gólov, viac má na konte iba FC DAC 1904 Dunajská Streda - 14.

"Myslím si, že pre fanúšikov to môže byť veľmi zaujímavý zápas. My chceme hrať futbal a uspieť ofenzívnym prejavom, Trenčín to má nastavené podobne. Čaká nás náročný protivník, ktorý má nespornú kvalitu.

K úspechu sa dopracujeme iba tímovým výkonom, pri ktorom každý z nás nechá na ihrisku sto percent," povedal defenzívny stredopoliar ŠK Slovan Bratislava Joeri de Kamps v rozhovore pre klubový web.

"Belasí" sa v nedeľu 19. augusta tešili v 5. kole z víťazstva 2:0 na pôde Ružomberka. Slovanu sa na rozdiel od uplynulých rokov podarilo zachytiť začiatok ligy a hneď sa usadil na prvom mieste. V piatich stretnutiach získal bratislavský tím dovedna 13 bodov (bilancia: 4 - 1 - 0, skóre 12:3), zaváhal iba v 4. kole doma proti FC Nitra

(1:1). Vedúce postavenie si chcú zverenci trénera Martina Ševelu udržať až do konca sezóny 2018/2019. "Atmosféra v mužstve je fajn. V poslednom čase sme odohrali viacero vydarených zápasov, i keď samozrejme, všetkých nás mrzí ukončenie účinkovania v Európskej lige. Tento tím je však dobrý, máme patričnú sebadôveru a urobíme maximum, aby sme získali titul. Som presvedčený, že to zvládneme," vyhlásil 26-ročný Holanďan De Kamps, ktorý je v Slovane od januára

2016.

Rodák z Amsterdamu nehral v prvých troch fortunaligových kolách, doma proti Nitre odohral v základnej zostave 69 minút, naposledy v Ružomberku absolvoval celé stretnutie a pričinil sa o triumf pod Čebraťom.

"Vždy sa teším, keď môžem zasiahnuť do hry. Potešilo ma, že som po dlhšej dobe odohral 90 minút. Na ihrisku som sa cítil dobre, no môžem hrať aj lepšie. Teším sa, že som svojou mierou prispel k víťazstvu, ktoré bolo veľmi dôležité. V tréningoch ďalej pracujem na

sto percent a budem čakať na ďalšiu príležitosť od trénera," skonštatoval Joeri de Kamps.

August a september ponúknu pre ŠK Slovan dávku náročných ligových duelov, ktoré môžu výrazne prehovoriť do ďalšieho priebehu sezóny.

Po Ružomberku čakajú "belasých" do konca septembra ďalší nároční protivníci - nastúpia v Žiline (7. kolo), doma proti Dunajskej Strede (8. kolo) i na trávniku majstrovskej Trnavy (10. kolo).

"Aj z tohto pohľadu je náš nedeľňajší domáci súboj s Trenčínom dôležitý. Chceme zvíťaziť a potešiť fanúšikov pekným futbalom," uzavrel Joeri de Kamps.