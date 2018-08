Depetris si hľadá pôsobisko. Bol v kontakte s Trnavou

V sezóne 2012/2013 bol v drese Trenčína najlepším strelcom Corgoň ligy. Následne sa presunul do Turecka, Česka, Mexika. Po pôsobení v Trnave ostatné dva roky pôsobil v rodnej Argentíne. Dnes si hľadá nové pôsobisko.

Dlhšie obdobie sa zdržujete na Slovensku. Skončila vám zmluva v Huracáne Buenos Aires?

- Stále trvá. Z trojročného kontraktu mi zostala ešte jedna sezóna. V klube so mnou už nepočítajú. Hľadáme preto iný klub. Keď ho nájdeme, budeme riešiť či ukončíme spoluprácu alebo pôjdem na hosťovanie.

Kam by ste najradšej išli?

- Láka ma Španielsko. Všetko je v rukách agenta. Presnú destináciu ešte nemáme určenú.

V Trenčíne i Trnave ste odviedli kus poctivej roboty. Je reálny návrat na Slovensko?

- Na začiatku prestupového obdobia som uprednostňoval zahraničie, ale Slovensko som nikdy nevylučoval. Nebránil by som sa. Stále mám v hlave myšlienku, že by som sa niekedy do AS vrátil. Sezóna 2015/2016 sa mi v Trnave vydarila. Nedávno som bol v kontakte so športovým riaditeľom Spartaka. Napokon angažovali iného hráča.

Ako prebieha vaša príprava?

- Trénujem individuálne v Dubnici nad Váhom s trénerom Stanom Magulom. S ním sa zameriavam na silové tréningy. Individuálne chodím behať. S loptou momentálne nie som veľmi v kontakte.

Na facebookovom profile futbalistov z Trenčianskej Teplej sa objavila informácia o tom, že s prvým tímom Lokomotívy absolvujete tréning. Kto vás do Teplej dotiahol?

- Stretol som sa s masérom AS Trenčín Jožkom Liškom. Zároveň trénuje chlapcov v Trenčianskej Teplej. Pýtal sa ma, či by som mohol prísť na tréning. Hráči by z toho mali radosť, keď ich prídem pozrieť. Nedalo sa ho odmietnuť. Zatiaľ nemáme určený presný termín. (úsmev)

Videli sme vás v meste s manželkou a deťmi. Užívate si viac času s rodinou?

- Snažím sa byť s nimi čo najviac. Minulý rok som bol päť mesiacov sám v Argentíne. Teraz sa im snažím všetko vynahradiť. Čas na rodinu si veľmi vážim. Málokedy ho mám v takom množstve.

Bola by manželka najradšej, keby ste pokračovali v kariére na Slovensku?

- Stále mi o tom hovorí (smiech). Bola so mnou zatiaľ všade, kde som pôsobil. Nebráni mi ísť do zahraničia, ale najradšej by zostala na Slovensku, kde má rodinu a kamarátov. V konečnom dôsledku je rozhodnutie na mne. Určite by aj s deťmi išli so mnou kamkoľvek.

Plánujete sa po skončení aktívnej kariéry usadiť na Slovenku?

- Je to najreálnejší variant. Nebránim sa možnosti žiť v Trenčíne. Mám rád toto mesto. Cítim sa tu ako doma.

Samozrejme, rád by som žil v Argentíne, kde mám otca, bratov, kamarátov. Vždy sa jeden z partnerov musí prispôsobiť a ja s tým nemám problém.

V novembri oslávite tridsať rokov. Premýšľali ste už nad tým, čo budete robiť po skončení aktívnej kariéry?

- Veľakrát som sa nad tým zamýšľal. Stále nie som absolútne presvedčený. Niekedy chcem byť trénerom, inokedy premýšľam nad mimofutbalovými záležitosťami. Uvidím, čo prinesú najbližší rok či dva. Ak by som chcel byť trénerom, mal by som začať s kurzom ešte v časoch, kedy kopem do lopty.