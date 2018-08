Feyenoord je silnejší, no miernym favoritom bude Larnaka, myslí si Šemrinec

V odvete bol mužom zápasu. Brankár Igor Šemrinec odchytal životný zápas. Feyenoord za kvalitnejší tím ako Larnaku, no miernym favoritom budú Cyperčania.

17. aug 2018 o 12:28 Martin Jurčo

Jeden inkasovaný gól v dvojzápase proti Feyenoordu Rotterdam je skvelá vizitka. Súhlasíte?

- Určite, ale v prvom rade sa jedná o dobrú prácu celého mužstva v defenzívnych činnostiach. Najmä, keď zoberieme do úvahy, koľko šancí si súper dokázal vytvoriť v odvetnom stretnutí. Domáci boli nesmierne nebezpeční zo štandardných situácii.

Kedy ste si naposledy zachytali toľko ako vo štvrtok?

- Neviem presne. V rýchlosti si spomeniem na barážový duel pod Dubňom v závere uplynulého ročníka. Bojovali sme o Európsku ligu a tých stodvadsať minút bolo psychicky veľmi náročných.

Štvrtkový ma stál veľa fyzických síl. Bol som poriadne obstreľovaný. Lopty okolo mňa lietali od začiatku až do konca.

Mali ste čas si užiť skvelú atmosféru, ktorú dokázali vytvoriť diváci na štadióne?

- Domáci hučali od začiatku, no veľmi rýchlo stíchli po Manceho vyrovnaní. Musím povedať, že boli výborní. Vtedy som si uvedomoval, že to tu skutočne nebudeme mať jednoduché. Nič lepšie som ešte nezažil, ale to už som hovoril aj po Górniku Zabrze. V Holandsku som očakával poriadnu divočinu, ale nie až takúto.

Vychutnávať atmosféru som si začal niekedy v sedemdesiatej minúte. Vtedy som už vedel, že postup nepustíme z rúk.

Vychytali ste Robina van Persieho. Nastúpili ste už proti hráčovi s podobnou minulosťou a kanonierskymi schopnosťami?

- Ak si dobre pamätám, medzi tri žrde smerovala iba jedna jeho strela. Mal dosť smolu. Nemohol tratiť bránu. V prvom polčase som stŕpol po jednej „obaľovačke“. Našťastie, nemala presnosť. V ďalšom prípade prekopol. Určite som proti podobnej hviezde ešte nehral.

S akými slovami vás tréner Ricardo Moniz vyprevádzal na trávnik De Kuipu?

- Prvoradá bola viera vo vlastné sily. Prízvukoval nám, aby sme hrali svoj futbal a nepodliehali atmosfére. Pridal niekoľko taktických pokynov, čo a ako by sme mali hrať a čo by na súpera malo platiť. Ušil dobrú taktiku.

Cítili ste v šatni presvedčenie, že konečný výsledok bude pre Trenčín pozitívny?

- Po výsledku zo Žiliny sme si nechceli nechať zobrať postup. Bolo by obrovskou škodou nedotiahnuť dvojzápas do úspešného konca. Bolo nám jasné, že nás nečaká nič jednoduché. Rýchlo sme inkasovali prvý gól, situácia sa zdala byť poriadne zložitá. Antoniovo (Manceho) vyrovnanie bolo rozhodujúce pre celý dvojzápas.

Na trenčianske pomery sa hralo netradične. V domácej súťaži určujete tempo hry a držíte loptu. Vo štvrtok sa situácia otočila.