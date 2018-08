Prestupová bomba leta? Posilní Depetris šiestoligovú Trenčiansku Teplú?

Slovenský futbalový reprezentant si hľadá nový klub. V Huracane s ním už nepočítajú.

14. aug 2018 o 16:47 Martin Jurčo

TRENČÍN. Ostatné týždne trávi trojnásobný reprezentant Slovenska David Depetris v Trenčíne.

S argentínskym ligistom Huracan sa na nový ročník nepripravoval. Trénuje individuálne v Dubnici nad Váhom. Poriadny kontakt s loptou mu však chýba.

Vyskúšať si ho môže na tréningu šiestoligovej Trenčianskej Teplej, ktorá dnes na svojom facebooku zverejnila informáciu o tom, že na piatkový tréning zavíta David Depetris.

„Pozval ma tréner Jozef Liška, ktorý je zároveň masérom futbalistov AS Trenčín. Máme veľmi dobré vzťahy. Rád som jeho pozvanie prijal,“ povedal s úsmevom 29-ročný zakončovateľ.

David Depetris sa stal v sezóne 2012/2013 kráľom strelcov najvyššej slovenskej súťaže, na čo mu stačilo 16 gólov z jesennej časti. O tri roky neskôr v drese Trnavy sa presadil 15-krát.

Vedenie Telovýchovnej Jednoty Lokomotíva Trenčianska Teplá by si útočníka jeho kvalít vedelo predstaviť na hrote útoku.

„Už vybavujeme potrebné papiere na Slovenskom futbalovom zväze,“ povedal so smiechom jeden z domácich funkcionárov.

Na tejto informácií sa pobavil aj sám David Depetris.

„V Huracane mám kontrakt platný ešte jednu sezónu, no hľadám si nový angažmán. Najradšej by som šiel do Španielska, ale nevylučujem ani pokračovanie na Slovensku. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni,“ vysvetlil svoju aktuálnu situáciu Depetris.