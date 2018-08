Navonok sa zdá, že poľská liga je kvalitnejšia ako naša, hovorí po postupe Šemrinec

Kto po výprasku z nedele očakával, že Trenčania vyhoria aj v pohárovej Európe, zostal prekvapený.

3. aug 2018 o 9:28 Martin Jurčo

TRENČÍN. Zverenci trénera Ricarda Moniza hodili pocit krivdy za hlavu a proti štvrtému tímu poľskej Ekstraklasy nenechali nič na náhodu.

Od úvodného hvizdu hlavného rozhodcu z Nórska šli jasným krokom za postupom. A ten sa im po najlepšom výkone v sezóne aj podaril.

„Stretnutie sa vyvíjalo podľa našich predstáv. Mimoriadne dôležité bolo, že sme gól strelili ako prví. Vzápätí prišiel aj druhý, ktorý sa stal v konečnom zúčtovaní rozhodujúci,“ povedal gólman Igor Šemrinec, ktorý inkasoval iba jedenkrát a po zápase si vymenil dres s poľským kolegom v bráne Tomaszom Loskom.

Uvarení Poliaci

Vysoké napádanie po strate lopty Poliakom znemožňovalo rozvíjanie útočných akcií. Lopty za obranu v ich podaní neprichádzali a útočníci najofenzívnejšieho tímu uplynulej sezóny poľskej ligy neprichádzali takmer vôbec.

Tréner Ricardo Moniz od úvodného hvizdu impulzívne poháňal hráčov na ihrisku k oduševnenému výkonu založenému na neustálom pohybe. Stretnutie odohrali vo vysokom tempe napriek tomu, že na Slovensku v týchto dňoch vládnu veľké horúčavy. Poľských protihráčov v myjavskom kotle doslova „uvarili“.

„Boli sme lepším mužstvom na lopte aj kombinačne. Vytvorili sme si viac šancí, strelili viac gólov. Výhra i postup je v našich rukách zaslúžene,“ pokračoval sebavedome, no s dávkou pokory 30-ročný rodák z Prievidze.

Ofenzívne galapredstavenie

Trenčania naplno predviedli ofenzívny koncert. Strelili rýchly gól, ktorý ich dostal do pohody už v 10. minúte. Hlavička Jamesa Lawrencea bola nechytateľná. O desať minút sa k nemu pridal Hamza Čatakovič. Od tých chvíľ neboli žiadne pochyby o tom, že postupujúcim tímom bude AS Trenčín.

Lopty zo stredu ihriska rozdával kapitán Aschraf El Mahdioui. Výkon znesúci najprísnejšie kritéria ponúkol Abdul Zubairu. V zakončení sa dvakrát presadil Hamza Čatakovič. Najmä jeho druhý zásah v samom závere pohladil dušu futbalového fanúšika.

„Bol to pravdepodobne môj najlepší výkon v drese Trenčína. Som z neho veľmi šťastný. Strelil som dva góly, ale mohlo ich byť ešte viac,“ žiaril spokojnosťou bosniansky legionár.

Slovenské postupy

Posledné dni priniesli dve slovensko-poľské konfrontácie. V oboch prípadoch postúpili naše tímy. Spartak Trnavs vyprevadil z Ligy majstrov milionársku Legiu Varšava, čo stálo hlavu trénera Deana Klafuriča.

Trenčín si podobne prekvapivo poradil s Górnikom Zabrze. Z poľskej strany znie zdesenie. Podobnú potupu nečakali. A bijú na poplach.

„Majú lepšie štadióny a celkovú infraštruktúru. Na zápasy chodí množstvo fanúšikov. To sú atribúty, na základe ktorých dokážu dostať do futbalu viac peňazí, čo znamená možnosť získať zaujímavých hráčov. V televízií je prenos z každého ligového stretnutia. Futbalu sa vo veľkom venujú médiá. Navonok sa potom zdá, že liga je kvalitnejšia ako naša. Ale keby sme my mali také možnosti ako oni, asi by sme zistili, že veľký rozdiel v kvalite futbalu medzi nami nie je,“ zamyslel sa Šemrinec.

Môžu iba prekvapiť

Pre Trenčanov čas na oddych nezostáva. V nedeľu nastúpia v ďalšom fortunaligovom stretnutí proti nováčikovi zo Serede. Následne vo štvrtok vyzvú v „domácom“ prostredí v Žiline Feyenoord Rotterdam. Ten ešte neodohral žiadny súťažný zápas, čo môže byť pre AS výhoda. Holandská liga už o jedného zástupcu v Európskej lige UEFA prišla. Včerajšie víťazstvo Alkmaaru v domácom prostredí na postup cez kazašský Kajrat Almaty nestačilo.

„Feyenoord má kvalitných hráčov. Mnohonásobne vyšší rozpočet ako náš klub. Ich liga je lepšia. To sú nepopierateľné fakty. Našou výhodou je, že tréner, hráči aj majiteľ dôkladne poznajú holandský futbal. Máme široké možnosti získať dostatočné množstvo informácií, čo môže byť výhodou. Rotterdam bude favoritom. Naše šance na postup odhadujem na dvadsať percent. Môžeme iba prekvapiť,“ dodal na záver Šemrinec.