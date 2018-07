Šemrinec chce postúpiť aj cez Górnik

Trenčín v odvete remizoval s Budučnosťou Podgorica (1:1). Vo štvrtok nastúpi v zápase druhého predkola Európskej ligy UEFA na pôde Górniku Zabrze.

20. júl 2018 o 9:49 Martin Jurčo

MYJAVA. Trenčanom sa lepšie hrá na ihriskách súperov. To sa naplno potvrdilo v predchádzajúce sezóne Fortuna ligy. A zatiaľ to platilo aj v pohárovej Európe. Zverenci trénera Ricarda Moniza v hlavnom meste Čiernej Hory strelili už do polčasu dva góly. Bolo to najmä tým, že im vyhovoval otvorený futbal zo strany súpera.

Dalo sa očakávať, že hostia od Jadranského mora prídu hrať otvorenú partiu aj na Slovensko. Až do inkasovaného gólu v 70. minúte z kopačky Antonia Manceho sa tak nedialo.

„Súper hral kompaktne. Snažili sme sa hrať ofenzívne, veľa sme kombinovali, ale súper sa uzatvoril pred vlastné pokutové územie. Nemali sme veľa priestoru na rozvíjanie ofenzívnych akcií,“ povedal po stretnutí chorvátsky zakončovateľ a doplnil: „Dobre vedeli, čo robia. Ak by otvorili hru, ich konto by sme zaťažili ďalšími gólmi.“

Zdá sa, že muž od Jadranu môže byť jedným z favoritov na najlepšieho strelca Fortuna ligy. Hýril pohybom a aktivitou. V dvoch stretnutiach Európskej ligy strelil rovnaký počet gólov. Zápas na kopaniciach však nedohral do konca. Po zranení sa do zápasového zaťaženia dostáva iba postupne. V závere ho z pohody vytrhli kŕče.

Napriek tomu ukázal viac ako „stuhnutý“ Čatakovič, ktorý si po životnom góle v Podgorici vybral voľno.

Chytená penalta

Trenčiansky tím bol oproti vicemajstrovi Čiernej Hory o krok vpred. Súperovi nemožno uprieť snahu a húževnatosť, kvalita bola na domácej strane. Všetko len dokreslil moment zo záveru stretnutia. Pokutový kop Igora Ivanoviča doprostred brány vyrazil Igor Šemrinec.

„Očakával som strelu po mojej ľavej ruke. Strelec sa v rozhodujúcom momente pošmykol a nedokázal ju lepšie umiestniť,“ povedal domáci gólman.

Ten napokon loptu z vlastnej siete loviť musel. Na prepadnutú loptu stredom obrany si nabehol Ivailo Perovič. Samostatný nájazd na gólmana striedajúci mladík bez problémov premenil.

„Na konci zápasu sme boli až príliš uvoľnení, z čoho pramenila zbytočná chyba. Lopta prepadla až za obranu a skončilo to v sieti. Udržať si druhý raz po sebe čisté konto by bolo pekné,“ pokračoval rodák z Prievidze.

Chuť postúpiť

Trenčín v kvalifikačných bojoch o Európsku ligu pokračuje už vo štvrtok. Tento raz ho však vyzve kvalitnejší súper. Družina kapitána Achrafa Elmahdiouiho nastúpi na pôde štvrtého tímu uplynulého ročníka poľskej Ekstraklasy. Górnik Zabrze sa môže popýšiť najlepším útokom minulého ročníka najvyššej súťaže v Poľsku i skvelými fanúšikmi.

„Poľská liga je na vyššej úrovni ako čiernohorská. O tom niet pochýb. Očakávam parádnu divácku kulisu. Súper je od nás vzdialený sotva tristo kilometrov, čo považujem za výhodu. Určite chceme postúpiť,“ uzavrel rozhovor odhodlane dvojnásobný držiteľ double.