Blackhawks: Na Hossov prínos pre tím nikdy nezabudneme

13. júl 2018 o 9:43 SITA

CHICAGO. Účastník zámorskej NHL Chicago Blackhawks vymenil práva na slovenského hokejistu Mariána Hossu do tímu Arizona Coyotes.

Slovenský útočník má v profilige platný kontrakt na tri sezóny s priemerným ročným platom 5,275 milióna USD, ktorý sa započítava do tímových výdavkov.

Pred jeho vypršaním nemôže rodák zo Starej Ľubovne oficiálne ukončiť kariéru, 39-ročný Hossa však ešte v máji pre Nový Čas povedal, že k aktívnemu hokeju sa pre zdravotné problémy zrejme už nevráti.

"Na Mariánov dlhodobý prínos pre tento tím nikdy nezabudneme. Jeho výkony na ľade boli vždy oceňované, no jeho výnimočné kvality, ktoré z neho robili výborného spoluhráča, lídra a osobnosť, poznačili nás všetkých, ktorí sme ho poznali, omnoho viac," uvádza sa v oficiálnom stanovisku Chicaga.

video //www.youtube.com/embed/1pdD8h3vw2w

Marián Hossa odohral v NHL 1309 zápasov základnej časti so ziskom 1134 bodov (525+609), v play-off pridal ďalších 205 duelov a 149 bodov (52+97). V zámorskej profilige pôsobil v drese Ottawy Senators, ktorá ho v roku 1997 draftovala v 1. kole, Atlanty Thrashers (tento klub sa neskôr presťahoval do Winnipegu, pozn.), Pittsburghu Penguins, Detroitu Red Wings a od sezóny 2009/2010 hral za Chicago.

S "čiernymi jastrabmi" sa trikrát tešil zo zisku Stanleyho pohára (2010, 2013 a 2015). Slovensko reprezentoval na štyroch olympijských hrách a ôsmich svetových šampionátoch.

Blackhawks poslali do Arizony aj útočníka Vinnieho Hinostrozu, obrancu Jordana Oesterleho a voľbu v 3. kole nasledujúceho vstupného draftu, pričom získali útočníkov Marcusa Krgera, MacKenzieho Entwistla, Jordana Malettu, obrancu Andrewa Campbella a voľbu v 5. kole draftu 2019.

Dvadsaťštyriročný Hinostroza odohral v uplynulej sezóne za Blackhawks 50 duelov NHL, nazbieral 25 bodov (7+18), v nižšej American Hockey League (AHL) získal 22 bodov (9+13) v 23 stretnutiach.

"Myslím si, že hrá vo veľmi vysokom tempe, v tomto je jeden z najlepších v lige. Je šikovný, bystrý a výborne číta hru. Často sa dostáva do voľných priestorov a stále je na puku," opísal Hinostrozu generálny manažér "kojotov" John Chayka.

Dvadsaťšesťročný Oesterle si v ročníku 2017/2018 pripísal 15 bodov (5+10) v 55 zápasoch za Blackhawks, predtým hral aj za Edmonton. "Jordan je pohyblivý ofenzívny obranca, ktorý posilní naše výborné zadné rady," povedal o Oesterlem Chayka.

Dvadsaťosemročný Kruger už v Chicagu pôsobil v rokoch 2011-2017 a získal s tímom dva Stanley Cupy.

Defenzívny center odohral uplynulý ročník v Caroline, v 48 meraniach síl raz skóroval a pridal päť asistencií.

"Blackhawks vedia, aký som hráč. Snažím sa hrať spoľahlivo na oboch koncoch klziska. Bude to zaujímavé, poznám to tu a Blackhawks poznajú mňa, takže by to nemal byť žiaden problém," uviedol švédsky útočník. Osemnásťročného Entwistla si Coyotes vybrali v 3. kole draftu 2017, v uplynulej sezóne bol spoluhráčom Mariána Studeniča v tíme juniorskej Ontario Hockey League (OHL) Hamilton Bulldogs. Maletta s Campbellom odohrali celý ročník 2017/2018 na farme Arizony v AHL.