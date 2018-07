Pohoda očami cudzinca: farby, pivo a dobrá atmosféra

Návštevníka z Estónska najviac zaujali umelci a atmosféra. Chýbalo mu viac programu v angličtine a ochota ľudí ju používať.

10. júl 2018 o 8:00 Vanda Šujanová

TRENČÍN. Joonas Rihma, tridsaťjedenročný Estónec, si z Pohody odnáša hlavne pozitívne dojmy.

Na festival sa dostal vďaka priateľom, ktorí každé leto navštevujú iný letný festival v Európe a odporučili mu práve Pohodu.

„Mal som čas a zaujali ma ohlásené koncerty, tak som súhlasil. Chcel som vidieť hlavne Rodrigueza,“ povedal.

Pozitívne hodnotí to, že sa na festivale predáva pivo a víno.

„Bežne tu nevidíte ľudí ležiacich v kóme pod pódiom. Je to fajn hlavne preto, koľko je tu detí,“ opisuje a dodáva, že práve vekový rozsah návštevníkov je jedna z vecí, ktoré ho prekvapili najviac.

„Práve to dotvára atmosféru, je tu cítiť pokoj,“ hovorí. „Všetko je farebné, ľudia sú dobre naladení, smejú sa. A keď do mňa niekto vrazí, tak sa ospravedlní. Je to skvelé.“

Jediná vec, ktorá ho na Pohode sklamala, je jazyková bariéra. Väčšina sprievodného programu, debaty alebo workshopy, sú po slovensky.

„Cudzincov tu rozhodne nie je málo, je to škoda,“ hovorí. S ľuďmi problém nemal, veľa z nich však po anglicky rozprávať nechce.

Napriek tomu Joonas zvažuje, že sa budúci rok vráti, ale odrádza ho aj diaľka.

Z Estónska šiel kvôli Pohode autom viac než tisíc kilometrov.

V piatok sa s priateľmi išli pozrieť do Trenčína.

„Chceli sme vidieť hrad. Asi sa nám však páčil viac odtiaľto z letiska,“ priznáva. Preto sa po pár hodinách vrátili na letisko.

„Nechceli sme nič zmeškať, pretože sa tu vždy dá vidieť niečo jedinečné, čo sa už nezopakuje. Napríklad zažiť koncert neznámeho arabského rapera alebo ísť na kolieskové korčule o tretej ráno.“