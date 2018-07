Pätnásťročný talent Kňažko opúšťa Duklu Trenčín, odchádza do Škandinávie

Talentovaný bek má podľa špecializovaného redaktora Jakuba Homoľu namierené do TPS Turku.

3. júl 2018 o 11:52 SITA

TURKU/TRENČÍN. Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko by mal od nasledujúcej sezóny pôsobiť vo Fínsku.

Stále iba 15-ročný talentovaný bek má podľa špecializovaného redaktora Jakuba Homoľu namierené do TPS Turku.

"Samuel Kňažko by mal opustiť Duklu Trenčín a posilniť TPS Turku. Kňažko už v Turku strávil jeden týždeň a raz dokonca dostal príležitosť trénovať s A-tímom. To môže naznačovať, že v prípade angažmánu v Turku nestrávi sezónu v tíme do 18 rokov," píše Homoľa na svojom twitterovom účte.

Pätnásťročný Kňažko je odchovancom Dukly, v uplynulej sezóne hral za výbery do 18 a 20 rokov. V extralige dorastu nazbieral v 29 zápasoch 27 kanadských (4+23) a 39 plusových bodov, nestratil sa ani v juniorskej najvyššej súťaži (37 duelov, 5+11, 24 "plusiek").

Ako najmladší slovenský hráč v histórii si zahral aj na MS do 18 rokov v Rusku, kde v piatich stretnutiach strelil dva góly a pridal jednu asistenciu.

Počas letnej prípravy trénoval s A-mužstvom

Dukly Trenčín.