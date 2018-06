Bol jednotkou v reprezentácii do 21 rokov. Chovan na sezónu opúšťa Trenčín

Bývalá brankárska jednotka národného tímu do 21 rokov odchádza na ročné hosťovanie z AS Trenčín.

30. jún 2018 o 6:10 TASR

TRENČÍN. Slovenský futbalový brankár Adrián Chovan bude počas nasledujúceho ročníka pôsobiť v drese FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble.

"Adrián dostával v uplynulom ročníku menej príležitostí, a preto sme sa snažili jeho situáciu vyriešiť. Je stále mladým brankárom a v prvom rade potrebuje chytať. Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť s FC ViOn. Chovan zostáva naďalej naším brankárom a my veríme, že po roku sa dostane opäť do pohody z majstrovstiev Európy v Poľsku," povedal pre klubový web AS generálny manažér Róbert Rybníček.