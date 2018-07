Úroda dozrieva rekordne rýchlo, poľnohospodári už začali so zberom

Poľnohospodári hovoria, že tohtoročný zber úrody začal s dvojtýždňovým predstihom. Plodinám pomohlo teplé počasie.

TRENČÍN. Úroda tento rok dozrieva rekordne rýchlo. Jej predčasný zber urýchľuje teplé počasie, ale aj výdatné májové zrážky.

Poľnohospodári hovoria, že viaceré plodiny dozreli o dva až tri týždne skôr ako zvyčajne. V niektorých okresoch už dokonca začína žatva.

V jednom z najväčších poľnohospodárskych družstiev v Trenčianskom kraji v Čachticiach pri Novom Meste nad Váhom pestujú viac ako 20 druhov plodín, majú tu rôzne ovocné sady, chmeľnicu, vinice, ale aj živočíšnu výrobu.

Poľnohospodári hovoria o týždňoch

Predseda družstva Jozef Čarada potvrdil, že v porovnaní s minulým rokom začali so zberom úrody skôr.

„Samozber jahôd začal o dva týždne skôr, teraz nás čaká zber marhúľ, ktoré budú oproti minulému roku skôr o desať dní. Čo sa týka poľných kultúr – rep-ky olejky a jarného jačmeňa, aj tu to vyzerá, že budeme žať úrodu o týždeň skôr,“ skonštatoval Čarada.

Poľnohospodárov trápil v apríli nedostatok vlahy, čo si podľa neho odniesla najmä úroda repky.

„Keďže bolo sucho a vysoké teploty, rastliny zažili šok. Naopak, máj bol pre nás prajný, čo sa týka vlahy, môžeme povedať, že ten šok trochu napravil a v júni je zatiaľ vlahy dostatok. Vzhľadom na to , že sa v súčasnosti ochladilo, je možné, že nebudeme až tak citeľne cítiť výkyvy v úrode,“ povedal predseda čachtického družstva.

Dobrá úroda je tá pod strechou

Štandardnú úrodu očakávajú pri kukurici alebo cukrovej repe.

„Poľnohospodár ale nemôže nikdy hovoriť, že bude dobrá úroda, pokiaľ ju nemá pod strechou. Ak ale budú štandardné podmienky a nebudú katastrofy ako ľadovec či nepredvídané prírodné udalosti, tak bude veľmi dobrá,“ dodal Čarada.

Jar už neexistuje

František Luciak, predseda okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Trenčíne, potvrdil, že aj menší záhradkári hovoria o skoršom zbere úrody.

„V priemere môže ísť o urýchlenie jeden až dva týždne. Záleží aj na lokalite a tiež na tom, či majú planty vysadené na voľnom priestranstve, či je to slnečná záhrada, či je to východná časť, severná, či je to v rokline, alebo či majú skleníky,“ povedal Luciak.

Záhradkári sa podľa neho aktuálnemu stavu prispôsobili. „Vôbec to nevadí, berú to prirodzene. Počasiu sa rozkázať nedá a keď jar pomaly už neexistuje, je prechod zima – leto a je to urýchlené všeobecne, tak berú to ako realitu, nedá sa povedať, že by ich to šokovalo. Je to urýchlené, sú lepšie roky, horšie roky. Musia to brať také, aké to je,“ uviedol Luciak.

Na juhu krajiny sa už začína žatva

Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová hovorí, že v niektorých častiach Slovenska sa už začína žatva.

„Pre suché počasie počas celej jari a najmä počas apríla, keď dokonca SHMÚ vyhlásil apríl za najteplejší mesiac v histórii merania, sa kombinácia sucho a veľmi vysoké teploty podpísala pod stavy poľnohospodárskych plodín. Vegetácia na Slovensku je posunutá o minimálne dva týždne,“ skonštatovala.

Podľa nej sú tu následky atypického počasia na jar, teda kombinácie veľkého sucha, veľkého nedostatku zrážok a vysokých teplôt.

Viacerí pestovatelia podľa nej tvrdia, že na pulty predajní dodávajú zeleninu s niekoľko týždňovým predstihom.

„Napríklad skoré odrody zemiakov, pričom keď je bežný rok, robia tak až o týždeň neskôr. Pestovatelia jahôd hovorili, že kým v tomto období oberačka bývala len v strede, dnes už majú v niektorých oblastiach úrodu dávno pozberanú,“ povedala Holéciová.