Výkonnostný strop hráčov zatiaľ nepoznáme, hovorí majiteľ nováčika II. ligy z Dubnice

Výkyvom formy sa nevyhneme ani v druhej lige, konštatuje majiteľ klubu FK Dubnica Peter Švec, vďaka ktorého nemalému prispeniu sa klub z Považia vracia na celorepublikovú scénu.

15. jún 2018 o 8:17 Martin Jurčo

Po prechode Borčíc do Považskej Bystrice ste prišli o najvážnejšieho konkurenta v boji o prvú priečku. Bol postup jednoznačným cieľom?

- Po jeseni sme skončili za Borčicami s jednobodovou stratou. Po zime sme chceli zostať na podobnej vlne. Borčičania mierne ustúpili z pôvodných pozícii. Aj tak ich kvalita zostala na vysokej úrovni, čo potvrdili druhým miesto.

Káder sme posilnili o Beňa z Nové Mesto nad Váhom. Má už ligové skúsenosti z Myjavy a mladučkého Bučeka z Púchova. Obaja majú parametre na to, aby boli dobrými futbalistami. Viac priestoru dostali dorastenci. Káder sme doplnili správe a dve kolá pred koncom s desaťbodovým náskokom potvrdili postup.

V jarných odvetách ste prehrali jediný zápas. Zažili ste chvíle, kedy vám bolo ťažko?

- Dramatické stretnutie sa odohralo v Galante. Mužstvo bolo dobre pripravené, ale domáci tím podal výborný výkon. Súper si zaslúžil pochvalu. Napokon sme uhrali bezgólovú remízu.

Nepríjemný bol zápas v domácom prostredí proti Borčiciam (0:2), kedy už mali chlapci pripravenú postupovú oslavu so všetkým, čo k tomu patrí. Hostia strelili dva krásne góly spoza šestnástky. My sme mohli hrať aj do noci a bránu by sme netrafili. Podobný herný kŕč sme dostali iba jediný raz.

Ani nasledujúce stretnutie v Prievidzi nebolo ideálne. Chlapci boli pod veľkým tlakom.

Riešili ste v tých chvíľach konzultácie s mentálnym koučom?

- Nie. Máme profesionálny tím trénerov, či už sa jedná o hlavného Jakuša alebo kondičného. Obaja hráčov veľmi dobre poznajú. Dlhodobo ich vedú.

Kabína je veľmi mladá. Ani v druhej lige sa nevyhneme výkyvom formy. Skúsenosti získavame postupne. Ťažko môžeme od devätnásťročného futbalistu očakávať, že bude na tom rovnako ako hráči pred tridsiatkou.

Darí sa vám plynulý prechod dorastencov medzi mužov?

- Máme dobre nastavený systém. Najlepší dorastenci sa pripravujú spolu so seniormi. Ich príchod do kabíny prvého tímu preto nie je vôbec problematický. Chalani sa dobre poznajú a rešpektujú. A hlavne, máme mladý kolektív. Keď do neho prídu chlapci vo veku devätnásť rokov, nie je medzi nimi a základom kádra výrazný vekový rozdiel.

Teší ma, že máme v tíme hráčov ako Roman Častulín, Ľubo Horecký, Denis Švec a kapitán Matej Jakúbek. Prinášajú do kabíny rozvahu.

A nemožno zabudnúť na to, že je v nej vždy dobrá nálada. Futbal má byť o zábave a úsmeve, nie o strese z výsledku.