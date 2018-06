DEDINSKÉ ŠTADIÓNY: Diviaky v Kľúčovom, prezliekanie v dome smútku v Temeši, vynovený štadión v Kolačíne

Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj malé štadióniky oblastných klubov v Trenčianskom kraji majú divákom čo ponúknuť.

14. jún 2018 o 9:17 Martin Jurčo, Ivan Mriška, Jozef Šprocha

Futbalistom z Kľúčového zostali minulý rok oči pre plač. Z kukuričného poľa vedľa ihriska mali v nočných hodinách nečakanú návštevu. Ihrisko im v značnej miere rozryli divé svine.

Ráno po incidente zostal poriadne prekvapený predseda a útočník TJ Kľúčové Milan Patka. S dcérkou bol u lekára a na displeji mobilného telefónu našiel viac ako desať neprijatých hovorov.

„Zvestovali mi, že sme mali na ihrisku nočnú návštevu. Najprv mi napadli zlodeji, no škoda bola azda ešte väčšia ako po lúpežnom prepadnutí,“ povedal.

Diviaky ryli tesne pod koreňmi trávy. Diery preto neboli hlboké, ale plošne roztrúsené v celkovej výmere približne 500 metrov štvorcových. Najviac zasiahnutá plocha v rohu trávnika má rozmery 15 x 15 metrov.

„Vyzeralo to, akoby nám hraciu plochu rozoral traktor. Oranisko sa ťahalo prakticky po celej dĺžke jednej strany ihriska. Keď som to zbadal, bolo mi do plaču,“ pokračoval Patka.

Rozčarovanie v Kľúčovom je o to väčšie, že klub v jarných mesiacoch investoval približne desaťtisíc eur do zavlažovania trávnika, na čo je aj patrične pyšný. Našťastie, zavlažovacia technika nebola poškodená.

Spevnený plot ako ochrana

Kľúčovčania sa museli reálne vysporiadať s otázkou, čo ďalej. V okolí futbalového ihriska sú polia, kde je kukurica zasiata každý druhý rok.

„Nemáme inú možnosť, iba ihrisko oplotiť. Bez toho je zbytočné čokoľvek riešiť. Divá zver prišla raz a to sa môže opakovať kedykoľvek,“ doplnil Patka.