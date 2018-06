Každému sa môžem pozrieť priamo do očí, hovorí po odchode Čögley

Peter Čögley po roku opäť opúšťa AS Trenčín. Po životnom prestupe by mal v kariére pokračovať v českej lige.

9. jún 2018 o 8:00 Martin Jurčo

Aká bola posledná sezóna?

- Veľmi náročná. Jedna z najťažších akú som zažil v najvyššej súťaži.

V čom bola náročná pre vás?

- Dramatičnosť nechýbala do posledného zápasu. Najskôr sme sa chceli prepracovať do prvej šestky, no zlý začiatok sezóny tomu vôbec nenapovedal. Po jeseni sme mali k titulu ďaleko, takže sme chceli bojovať aspoň o Európsku ligu. Hrací systém bol daný dopredu. Postúpili sme do play off a uspeli v ňom.

Za seba môžem povedať, že som spokojný ako všetko dopadlo.

V minulosti ste patrili k pevnej súčasti obrany. V aktuálnej sezóne ste však už toľko nehrali. Vnímali ste situáciu ťažko?

- Trenčín má filozofiu postavenú na mladých a perspektívnych hráčoch, ktorých môže predať. Onedlho mám tridsať rokov. Nebol som už natoľko zaujímavý.

Viackrát som odohral tri zápasy. Vyhrali sme ich, no ďalší duel som už sedel na lavičke. Rozhodnutie trénera som rešpektoval. Vždy keď bolo treba, bol som pripravený. Nastúpil som aj v priebehu prvého polčasu, keď sa zranili spoluhráči. Stále som na sebe pracoval.

Vytvorili ste dvojicu s Martinom Šulekom. Ako sa vám spolupracovalo?

- Sedeli sme vedľa seba v kabíne. Vzájomne sme sa povzbudzovali, dreli na tréningu a dopĺňali sa. Dobre sme si rozumeli. Veľakrát sme sa rozprávali, čo treba zlepšiť. Maťo stabilizoval výkonnosť, vyhýbali sa mu výkyvy formy. Má za sebou solídnu sezónu. Pokiaľ bude na sebe tvrdo pracovať, môže veľa dokázať.

Neboli ste sklamaný z počtu odohraných minút?

- Možno zo začiatku. Nechápal som ako po troch víťazných dueloch môžem sedieť iba na striedačke. Keby som sa urazil, bolo by to iba na moju škodu.

O zostave rozhodoval tréner Vladimír Cifranič, s ktorým som dobrý kamarát. Tvrdo na sebe pracuje. Verím, že sa mu ešte podarí prepracovať na pozíciu hlavného kormidelníka.