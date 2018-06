Hádzanárky Trenčína končia, dôvodom nie sú financie

Po neúspešnej sezóne sa hádzanárky AS Trenčín nepredstavia v nasledujúcej sezóne v žiadnej seniorskej súťaži.

5. jún 2018 o 12:49 Martin Jurčo

TRENČÍN. Dve víťazstvá a dvadsaťdva prehier. Taká je bilancia HK AS Trenčín v uplynulom ročníku medzinárodnej hádzanárskej súťaže žien MOL liga.

Trenčianske dievčatá skončili posledné s trojbodovým mankom na Bánovce nad Bebravou.

Napriek tomu sa o svoju účasť v súťaži nemuseli obávať, keďže zo slovenských družstiev žiadne nevypadáva vzhľadom na nižší počet účastníkov.

„Naše rozhodnutie sme dlho zvažovali. Snažili sme sa, aby sme nepodľahli emóciám. Rozhodli sme sa ísť cestou pragmatizmu. V aktuálnom čase sa nám nepodarilo zabezpečiť dostatok kvalitných hráčok pre družstvo žien. Preto sme sa rozhodli neprihlásiť tím do žiadnej seniorskej súťaže. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hráčkam HK AS Trenčín za reprezentáciu klubu v sezóne 2017/2018,“ uvádza sa vo vyhlásení klubu.

„Dievčatá, ktoré budú mať naďalej chuť pracovať pre rozvoj hádzanej v Trenčíne, radi zaradíme do štruktúr klubu. Hrať MOL ligu je náročné. Hoci by sme to finančne vedeli zvládnuť, výrazne trpí tréningový proces,“ povedal prezident klubu Ján Bakoš a pokračoval: „Situácia nás mrzí, ale treba sa z nej poučiť. Získali sme cenné skúsenosti. V budúcnosti musíme poskytnúť dievčatám lepšie klubové zázemie a kvalitnejší odborný servis, aby sme ich dokázali udržať. Uvedomujeme si, že hádzaná je amatérsky šport. Chápeme, že štúdium a lepšie podmienky v iných kluboch sú pre dievčatá atraktívne.“

Aj doposiaľ bola klubovou prioritou práca s mládežou. Klub bude naďalej pokračovať touto cestou. „Veríme že sa nám podarí nastaviť tú správnu chémiu medzi klubom, trénermi, rodičmi a deťmi, aby sme dosahovali rovnaké výsledky ako tento rok,“ dodal Bakoš.