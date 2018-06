Nezáleží na tykaní a vykaní. Dôležitý je vzájomný rešpekt, hovorí Cifranič

V septembri nečakane nahradil na poste hlavného trénera Martina Ševelu. 43-ročný Vladimír Cifranič doviedol Trenčín po šiesty raz v rade do pohárovej Európy.

4. jún 2018 o 13:52 Martin Jurčo

V septembri ste vymenili na trénerskej stoličke Martina Ševelu. Prekvapila vás náhla zmena?

– Ani nie. Necítil som ani nervozitu, skôr veľkú zodpovednosť, aby sme zvládli to, čo sme si pred sezónou predsavzali. Mali sme dva ciele. Prvým bol postup do prvej šestky, druhým zabojovať o Európsku ligu.

Hlavné slovo má v klube majiteľ Tschen La Ling. Čo vám povedal?

– Bavili sme sa o tom, aby mužstve neustúpilo z nastaveného trendu. Mali sme sa snažiť o odvážny, útočný a atraktívny futbal. O niečo dôležitejšie ako výsledky bol pocit, že keď sa na nás niekto príde pozrieť, aby jednoznačne vedel, aký je Trenčín.

Boli ste spokojný s herným prejavom mužstva?

– Nevydaril sa nám každý zápas. Mali sme aj horšie chvíľky. Snažili sme sa o hernú dominanciu. Chceli sme byť tí, čo určujú rytmus hry.

Čo rozhodovalo o lepších a horších zápasoch?

– V prvom rade psychika. Na hráčov je vytváraný tlak. Snažili sme sa ho čo najviac zmierniť. Najmä v domácich stretnutiach, keď sme inkasovali gól ako prví, už sme nevedeli otvoriť obrany súpera. Tí sa okamžite stiahli do obrany s väčším počtom hráčov.

Vtedy na nás doľahla ťarcha a nedokázali sme si s ňou poradiť.

Hráči zo zahraničia nepredviedli kvalitu, akou disponovali v minulosti. Čím to bolo?

– Chlapci prišli v priebehu sezóny. Majú talent a potrebujú ho rozvíjať. V Holandsku hrali druhú ligu. Potrebujú určitý čas, aby sa s mužstvom zžili. Postupne z nich môžu vyrásť dobrí futbalisti.

Dôležitú úlohu v tíme už tradične hrali hráči z Afriky. Musíte s nimi pracovať inak ako so slovenskými mladíkmi?

– Sú iní ako Európania. Prispôsobiť sa novému prostrediu, kultúre a konsolidovať sa v neznámom prostredí, pre nich nie je ľahké. Nedá sa to však povedať všeobecne. Niekomu to trvá dlhšie, iní to zvládnu rýchlejšie. Časom všetci spĺňajú naše kritériá, aby boli plnohodnotnými členmi tímu.

Chlapci sú talentovaní, ale chýba im taktická vyspelosť. V niektorých fázach nedokážu udržať disciplínu, preto je s nimi práca náročnejšia.

V jarnej časti sa v médiách najviac spomínal Hilary Gong. Je súčasným trenčianskym klenotom?

– Hilary je extrémne výbušný, rýchly a nebezpečný smerom do ofenzívy. Má však nedostatky pri bránení a taktických veciach. Je ten typ hráča, ktorý má obrovský potenciál, ale na ihrisku nie vždy predvádza, čo od neho vyžadujeme.

V tíme máte veľmi mladých hráčov z rôznych končín sveta. Musíte sčasti suplovať rodinu?

– Aj to sa snažíme robiť. Bolo výhodou, že chlapcov z Afriky tu bolo viac. Vzájomne si pomáhali a my sme im boli vo všetkom nápomocní.